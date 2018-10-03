«Атлетико» — «Брюгге»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Главные тренерыназвали стартовые составы на матч второго тура Лиги чемпионов

«Атлетико»: Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Арьяс, Годин, Коке, Парти, Сауль, Лемар, Диего Коста, Гризманн.

«Брюгге»: Летица, Пулен, Мехеле, Денсвил, Ритс, Влитинк, Ванакен, Вормер, Данджума, Схрейверс, Уэсли.

Игра начнется в 22:00 в Москве. Главный арбитр — Иван Кружляк (Словакия).

Коэффициенты букмекеров говорят об уверенной победе «Атлетико» — 1.30 на победу мадридцев. Победа гостей котируется в 12.00.

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Экспертый LiveSport.Ru приготовили прогноз на матч. Коэффициент предлагаемой ставки — 1.94.

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