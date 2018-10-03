«Атлетико» — «Брюгге». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 3 октября 2018 года

2-й тур ЛЧ 3 октября сведет на «Ванда Метрополитано» местный «Атлетико» и бельгийский «Брюгге». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Брюгге».

«Атлетико»

В первом поединке новой Лиги чемпионов против «Монако» «Атлетико» сыграл не мудрствуя лукаво — по счету. Поскольку «матрасники» пропустили первыми, до перерыва зрители могли посмотреть подвижный футбол.

Подопечные Диего Симеоне отыгрались и вышли вперед еще до перерыва, поэтому второй тайм превратился в сплошную скуку. За вторые 45 минут обе команды в сумме нанесли всего шесть ударов (5-1 за «Монако»), но никто так и не попал в рамку.

Последующие три матча чемпионата принесли «Атлетико» семь очков. Матч против «Реала» Симеоне выстроил по тому же сценарию, что и поединок с «Монако». С той лишь разницей, что забить его ребятам так и не удалось.

На данный момент во внутреннем первенстве мадридцы замыкают зону Лиги чемпионов. Они имеют более выгодную разницу голов, чем у «Бетиса» (+4 против 0), и отстают от лидеров турнира на два очка.

«Брюгге»

Первый тур «черно-синие» проводили дома против «Боруссии Д». В принципе, коллектив Ивана Леко отыграл неплохо, по многим показателям почти не уступал именитому сопернику.

Так, за 90 минут «Брюгге» создал 12 моментов (немцы — 14) и подал 4 угловых. Но бельгийцев сильно подвело исполнительское мастерство — в створ прилетело всего два удара.

По ходу матча Леко поменял тактику своей команды. Если в первом тайме «Zwart-Blauw» владели мячом 44% игрового времени и нанесли 9 ударов, то вторые 45 минут чемпион Бельгии действовал на контратаках — 32% владения, 3 удара.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Во внутреннем соревновании «Брюгге» не может похвастаться большим отрывом от конкурентов. После девяти туров «черно-синие» опережают «Генк» всего на два очка.

Прогноз

Если брать исключительно чемпионат Испании, в этом сезоне оппоненты «Атлетико» за 90 минут обычно успевают попасть по воротам на «Ванда Метрополитано» 2-3 раза.

«Монако», например, попал всего один раз, даже играючи на своем стадионе. Прогнозируем, что бельгийский клуб, несмотря на всю пылкость и страсть в атаке не сможет достичь глобального успеха.

Можно рассчитывать разве что на локальный, но в таком случае у команды Симеоне найдутся силы, чтобы снова показать, кто в доме хозяин.

Наша ставка — «Тотал матча: нечетный» за 1,94. 0