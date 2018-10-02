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    Полиция Лас-Вегаса возобновила дело в отношении Роналду об изнасиловании

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    Расследование дела об изнасиловании американской девушки нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду возобновлено, сообщает Daily Mail.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    «13 июня 2009 года в полицейский департамент Лас-Вегаса поступил звонок о сексуальных домогательствах. Жертва не рассказала о месте преступления и о том, как выглядел подозреваемый, однако было проведено медицинское обследование.

    На момент сентября 2018 года дело вновь открыто, наши детективы следуют информации, полученной от жертвы. Расследование ведется и сейчас его детали раскрываться не будут», — сообщил представитель департамента полиции Лас-Вегаса.

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