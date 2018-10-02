Полиция Лас-Вегаса возобновила дело в отношении Роналду об изнасиловании

Расследование дела об изнасиловании американской девушки нападающимвозобновлено, сообщает Daily Mail.

«13 июня 2009 года в полицейский департамент Лас-Вегаса поступил звонок о сексуальных домогательствах. Жертва не рассказала о месте преступления и о том, как выглядел подозреваемый, однако было проведено медицинское обследование.

На момент сентября 2018 года дело вновь открыто, наши детективы следуют информации, полученной от жертвы. Расследование ведется и сейчас его детали раскрываться не будут», — сообщил представитель департамента полиции Лас-Вегаса.

Сам Роналду обвинил женщину во лжи и желании прославиться за его счет. Также, по данным издания, португальский форвард нанял детектива, чтобы следить за личной жизнью девушки и по возможности дискредитировать жертву. 0