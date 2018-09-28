Американка обвинила Роналду в изнасиловании

Американкаобвинила нападающего «Ювентуса» и сборной Португалиив изнасиловании, сообщает Spiegel.

34-летняя женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал ее в Лас-Вегасе в 2009 году, впервые открыто рассказала об инциденте.

«После случившегося Роналду встал на колени и сказал, что на 99 процентов он хороший парень», — рассказала Майорга.

По данным немецкого издания, в январе 2010 года сторона португальца заплатила потерпевшей 375 тысяч долларов. По условиям внесудебного соглашения стороны договорились не разглашать подробности, а сторона потерпевшей должна была отказаться от обвинений. Впрочем, адвокаты американки в суде решили оспорить договор о неразглашении.

Роналду отрицает обвинения в изнасиловании. По его словам, у них с Майоргой действительно был секс, но по обоюдному согласию. 0