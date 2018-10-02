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    Еськов рассудит «Зенит» и «Краснодар»

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи десятого тура российской Премьер-лиги, информирует официальный сайт РФС.

    Алексей Еськов
    Алексей Еськов
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    Встречу между «Зенитом» и «Краснодаром», которая пройдет в воскресенье, 7 октября, рассудит бригада арбитров из Москвы во главе с Алексеем Еськовым.

    Помогать ему будут Тихон Калугин и Дмитрий Сафьян. Резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

    На других матчах будут работать:

    5 октября (пятница)

    «Арсенал» — «Уфа»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Владимир Москалев (Воронеж); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    6 октября (суббота)

    «Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Алексей Спирин (Москва).

    «Ростов» — «Оренбург»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Антон Кобзев (Москва), резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    «Рубин» — «Урал»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Илья Елеференко (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    7 октября (воскресенье)

    «Енисей» — «Спартак»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

    «Ахмат» — «Анжи»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

    ЦСКА — «Локомотив»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Владимир Енютин (Москва). 0

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