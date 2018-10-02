«Лион» — «Шахтер»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы «Лиона» и «Шахтера» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Встреча группы F, которая пройдет на «Стад де Люмьер», начнется в 22:00 мск. Главный арбитр — Андрис Трейманис из Латвии.

«Лион»: Лопеш, Денайер, Марсело, Ауар, Дембеле, Траоре, Дюбуа, Фекир, Менди, Ндомбеле, Тусар.

Запасные: Горжлен, Депай, Ферри, Морель, Марсал, Шейх, Корне.

«Шахтер»: Пятой, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Мораэс, Марлос, Патрик, Матвиенко, Майкон, Исмаили, Ракицкий.

Запасные: Шевченко, Бутко, Хочолава, Кайоде, Нем, Коваленко, Фернандо.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Лиону». Коэффициент на победу французской команды — 1.98, тогда как на успех украинцев — 4.25. Ничья принимается за 3.90. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0