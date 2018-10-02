«Лион» — «Шахтер». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 2 октября 2018 года

Во вторник, 2 октября, «Лион» на своем поле примет «Шахтер» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы F, которая пройдет на «Стад де Люмьер», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Лион» — «Шахтер».

«Лион»

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Лион» сотворил настоящую сенсацию, ведь смог в гостях одержать победу над «Манчестер Сити», ворота которого поразили Максвелл Корне и Набиль Фекир.

У себя в чемпионате «ткачи» в целом тоже выступают довольно успешно, ведь по итогам восьми сыгранных туров находятся в группе лидеров.

И все же побороться за чемпионство у подопечных Бруно Женезио вряд ли получится, поскольку «Пари Сен-Жермен» уже оторвался на десять очков.

В последнем туре Лиги 1 «Лион» на своем поле сыграл вничью с «Нантом» (1:1), хотя мог вырвать победу, если бы Фекир реализовал пенальти на 81-й минуте.

Среди травмированных у «Лиона» значатся Тете Кенни, Гуири Амин и Террье Мартен.

«Шахтер»

«Шахтер» начал свой путь в групповом этапе Лиги чемпионов с домашней ничьей против «Хоффенхайма» (2:2). Донецкая команда дважды уступала в счете, но находила в себе силы для того, чтобы отыграться.

В чемпионате Украины «горняки» чувствуют себя вполне комфортно, поскольку уже сейчас имеют преимущество в семь очков над киевским «Динамо».

В активе «Шахтера» серия из семи побед кряду. В предыдущем туре он уверенно разгромил «Карпаты» (6:1).

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У «горняков» после травм восстанавливаются Веллингтон Нем и Дентиньо.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лиона» — 1.85, победа «Шахтера» — 4.30, ничья — 4.00.

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Успех в домашней игре с «горняками» придал бы «ткачам» дополнительную уверенность. Если бы они набрали шесть очков, то значительно приблизились бы к выходу в 1/8 финала.

Однако победить «Шахтер» подопечным Бруно Женезио, как нам кажется, будет непросто. В пользу гостей говорит их опыт игры на высшем уровне, а также неплохая игровая форма. Да, они не смогли выиграть у «Хоффенхайма», но ведь весь второй тайм атаковали и создали массу моментов.

Главная проблема «Шахтера» — оборона. Защитники часто допускают ошибки, притом в самые ответственные моменты. Зато атака, в которой преобладают бразильцы, способна решать серьезные задачи.

Исходя из вышесказанного, мы бы сделали ставку на «тотал голов больше 2,5», которая принимается с коэффициентом 1.70.

Еще один интересный вариант — «обе забьют и тотал больше 2,5». Коэффициент в таком случае составит 1.92. 0