ЦСКА — «Реал Мадрид»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Главные тренеры московскогои мадридскогоВиктор Гончаренко и Хулен Лопетеги назвали стартовые составы на матч 2-го тура Лиги чемпионов.

ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Набабкин, Фернандес, Родриго Бекао, Дзагоев, Ахметов, Обляков, Бийол, Влашич, Чалов.

«Реал Мадрид»: Навас, Варан, Регилон, Карвахаль, Начо, Кроос, Каземиро, Васкес, Себальос, Асенсио, Бензема.

Игра пройдет в Москве. Начало — в 22:00 мск. Главный арбитр — Овидиу Хацеган (Арад, Румыния).

Коэффициент на победу москвичей у букмекеров около 6.6. Победа гостей оценивается как значительно более вероятная — 1.6.

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Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на матч ЦСКА — «Реал Мадрид» — тут. Предлагаемая ставка с коэффициентом 1.95.

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