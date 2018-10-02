ЦСКА — «Реал». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 2 октября 2018 года

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов московский ЦСКА примет в столичных «Лужниках» мадридский «Реал». Матч начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на ЦСКА — «Реал».

ЦСКА

Армейцы начали сезон, победив в матче за Суперкубок столичный «Локомотив» (1 д.в.). В первом туре РПЛ ЦСКА в Самаре сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0), затем на своей арене москвичи проиграли «Ростову» — 0:1.

После этого команда Гончаренко на выезде поделила очки с «Енисеем» (1:1). И только в 4-м туре «армейцы» добыли свою первую победу в чемпионате, одолев на своем поле тульский «Арсенал» (3:0).

Выезд в Казань завершился ничьей с «Рубином» (1:1), после чего ЦСКА уверенно разгромил «Урал» (4:0) и на выезде разобрался с «Уфой» (3:0).

В Лиге чемпионов армейцы стартовали ничьей с чешской «Викторией» (2:2), дважды пропустив в первом тайме и уйдя от поражения благодаря пенальти в компенсированное время.

В главном столичном дерби ЦСКА поделил очки со «Спартаком» (1:1), а в последнем матче на выезде одолел «Оренбург» (1:0).

После 9 туров ЦСКА с 16 очками и разницей мячей 14-4 занимает 3-е место в турнирной таблице.

Федор Чалов с 7 мячами является лучшим бомбардиром чемпионата. Еще по два гола и по ассисту на счету Абеля Эрнандеса, Тимура Жамалетдинова и Кристияна Бистровича.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Матч из-за травм пропустят Константин Кучаев, Виктор Васин, Александр Макаров, Абель Эрнандес, Хердур Магнуссон и Кристиян Бистрович.

«Реал»

Подопечные Хулена Лопетеги, проигравшие матч за Суперкубок Европы соседям из «Атлетико» (2:4), стартовали в Примере с трех побед, однако потеряли очки в четвертом и шестом турах.

Сперва «Сливочные» обыграли дома «Хетафе» (2:0), затем с одинаковым счетом 4:1 разгромили «Жирону» в гостях и «Леганес» на своем поле, после чего сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1).

В лиге чемпионов мадридский клуб стартовал уверенной домашней победой над «Ромой» — 3:0. А за победой над «Эспаньолом» (1:0) в Примере последовало разгромное поражение от «Севильи» (0:3).

В последнем матче столичный клуб вновь встретился в мадридском дерби с «Атлетико», но на этот раз матч завершился без забитых голов.

После 7 туров Примеры «Реал» с 14 очками на 2-м месте, разница мячей 12-6. Лучший бомбардир — Карим Бензема с 4 голами и 1 передачей.

В заявку на матч с ЦСКА не вошёл Гарет Бэйл, который получил травму во вчерашнем матче чемпионата Испании с «Атлетико» (0:0).

Также отсутствуют Марсело и Иско, испытывающие проблемы со здоровьем. Капитан «сливочных» Серхио Рамос, вероятно, получил отдых.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Команды уже встречались в 1/8 финала сезона 2011/12. Тогда «Реал» сыграл в Москве вничью 1:1, но победил дома со счетом 4:1.

Прогноз

Букмекеры считают «Реал» фаворитом матча. На победу испанской команды дается коэффициент 1,60, тогда как на ничью — 4,20, а на успех ЦСКА — 5,50.

Мадридцы являются действующими обладателями трофея и сомневаться в том, что они увезут из «Лужников» победу не приходится, даже несмотря на ослабленный состав.

В пяти из семи последних матчей ЦСКА в Лиге чемпионов забивалось больше двух голов. Кроме того, в пяти из семи этих поединков подопечные Виктора Гончаренко и забивали, и пропускали.

Можно смело ставить на «верх» и надеяться, что армейцам удастся отличиться перед родными болельщиками. Интересны варианты: ТБ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют» за 1,70. 0