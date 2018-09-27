Матч «Енисей» — «Спартак» пройдет в Красноярске

Матч десятого тура чемпионата России, запланированный на 7 октября, пройдет в Красноярске, сообщает официальный сайт РФС.

Ранее сообщалось, что команды могут поменяться кругами в связи с проблемами на домашней арене «Енисея».

«Было принято следующее решение: внести изменение в Постановление Бюро Исполкома РФС, допустив, в виде исключения, для проведения ФК "Енисей" домашних матчей 8-16 туров чемпионата России и матчей Кубка России в 2018 году Центральный стадион им. Ленинского комсомола (г. Красноярск).

При этом в указанный период арена должна соответствовать всем требованиям для стадионов первой категории, кроме наличия соответствующей системы СКУД, а ФК "Енисей" должен до даты проведения каждого вышеуказанного домашнего матча чемпионата и Кубка России по футболу обеспечить наличие согласований с соответствующим органом внутренних дел», — говорится в заявлении. 0