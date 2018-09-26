«Ростов» разгромил «Сызрань 2003» в Кубке России

В матче 1/16 финала Кубка России «Ростов» на выезде разгромил выступающую в ПФЛ «Сызрань 2003» со счетом 4:0.

Дублем в составе дончан отметился нападающий Видар Кьяртанссон, еще по голу забили Эльдор Шомуродов и Антон Салетрос.

Ранее в 1/8 финала турнира вышли четыре клуба, представляющие Российскую Премьер-Лигу: «Оренбург», «Урал», тульский «Арсенал» и грозненский «Ахмат».