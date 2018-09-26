«Ростов» разгромил «Сызрань 2003» в Кубке России

Видар Кьяртанссон (слева)
«Ростов»
Дублем в составе дончан отметился нападающий Видар Кьяртанссон, еще по голу забили Эльдор Шомуродов и Антон Салетрос.
Ранее в 1/8 финала турнира вышли четыре клуба, представляющие Российскую Премьер-Лигу: «Оренбург», «Урал», тульский «Арсенал» и грозненский «Ахмат».
Кубок России. 1/16 финала
«Сызрань-2003» (Сызрань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:4 (0:2)
Голы: Шомуродов, 21 (0:1). Салетрос, 31 (0:2). Кьяртанссон, 64 (0:3). Кьяртанссон, 69 (0:4)«Сызрань-2003» (Сызрань): Шильников, Ганиев, Ионов, Семенов, Марченко, Рыжков, Малаховский (Махмутов, 54), Данилов, Хрущев (Руднев, 81), Ушаков (Имуллин, 72), Цыганов«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Логашов, Бобен, Хаджикадунич, Юсупов (Гулиев, 45), Щадин, Зуев, Маер (Вебер, 75), Салетрос, Кьяртанссон (Осинов, 80), Шомуродов