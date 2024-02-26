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    Сумеют ли луганчане одолеть «Ворсклу»?

    «Заря» — «Ворскла». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, УПЛ, 26 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Заря» — «Ворскла»
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    Юрий Коваль
    В рамках 18-го тура чемпионата Украины 26 февраля пройдет матч «Заря» — «Ворскла». Начало — 14:00 (мск). «Заря» — «Ворскла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 26 Февраля 2024 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 14:00 Ворскла Ворскла
  • Полтава
    •

    «Заря»

    Турнирное положение: Луганчане в нынешнем сезоне откровенно удручают своими результатами. На данный момент команда находится на 14 месте таблицы.

    При этом атака команды явно выглядит не лучшим образом. В 14 матчах игроки луганского клуба смогли забить всего лишь 15 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проявила свои лучшие качества. В контрольном матче команда Юрия Коваля переиграла «Валмиеру» (2:1).

    Вот только в рамках УПЛ «Заря» пока выиграла всего в 2 матчах. Так что основной задачей будет выбраться из опасной зоны.

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 11 мячей. Причем в свои ворота луганчане пропустили 4 гола.

    Не сыграют: Арсений Батагов — травмирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: подопечные Юрия Коваля по потерянным очкам находятся в середине таблицы. Да и потенциал для подъема повыше у «Зари» немалый.

    Поединки против «Ворсклы» для команды проходят традиционно успешно. В 5 последних очных встречах «Заря» выиграла 4 раза при одной коллизии.

    На сборах луганчане очень прибавили. Наверняка улучшит голевую отдачу и талантливый Игорь Горбач.

    «Ворскла»

    Турнирное положение: «Ворскла» в нынешнем сезоне сражается за выход в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Команда забила 18 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 25.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 4 победы. А вот проиграла «Ворскла» только «Лапи» (0:2).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: нынешний сезон для команды складывается крайне противоречиво. Без тотальных перемен не обошлось даже зимой. Вместо Виктора Скрипника главным тренером назначен Сергей Долганский.

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    При этом полтавчане несколько прибавили в плане реализации. Руслан Степанюк и его партнеры намерены перенести голы на официальные матчи.

    В своем предыдущем поединке «Ворскла» победила. Команда Долганского с минимальным счетом одолела «Сабуртало».

    Единственный мяч в том матче забил Николай Ковталюк. Форвард способен добавить в игру полтавчан новых красок.

    Статистика для ставок

    • «Ворскла» проиграла луганчанам в 4 последних поединках

    • «Заря» из 7 спаррингов выиграла 4 раза

    • «Ворскла» в 6 контрольных матчах добыла 5 побед

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Заря» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.87.

    Заря — Ворскла: коэффициенты букмекеров

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  • 2.253.653.00Бонус$9500
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    Прогноз: Луганчане под руководством Коваля явно прибавляют, и явно постараются как можно скорее выбраться из опасной зоны.

    «Заря» наверняка будет активно атаковать, да и вообще, в составе команды есть, кому забивать.

    Ставка: Победа «Зари» за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников так и не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.03

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    «Заря» — «Ворскла»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 26.02.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли луганчане одолеть «Ворсклу»?
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