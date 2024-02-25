25 февраля в рамках 26-го тура итальянской Серии А «Милан» в родных стенах сыграет против «Аталанты». Начало игры — в 22:45 по мск. «Милан» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

Турнирное положение: Команда проводит довольно удачный сезон, хоть и шансов на чемпионство в Серии А не так велики. После 25-и туров «Милан» занимает 3-е место в таблице с 52 очками в активе.

Стоит отметить, что «россонери» очень много пропускает. 31 мяч за 25 встреч — это худший показатель среди топ-10 команд в Серии А. При этом, по результативности «Милан» занимает 2-е место в лиге (49 голов).

Последние матчи: Хоть команда и проиграла «Ренну» в прошедшей встрече 1/16 финала Лиги Европы, но все равно прошла в следующий раунд по сумме 2-х встреч.

В последнем туре Серии А «Милан» довольно неожиданно уступил «Монце» (2:4), пропустив по 2 гола в каждом тайме. Матчем ранее команда обыграла «Наполи» (1:0).

Все прогнозы на Серию А

За последние 5 матчей во всех турнирах «Милан» трижды победил и дважды проиграл. За этот период команда забила 11 голов при 9-и пропущенных.

Не сыграют: Лука Йович (красная карточка), Давид Калабриа, Пьер Калулу и Томмазо Побега (у всех травмы).

Состояние команды: В целом, «Милан» показывает интересную и эффективную игру на протяжении всего сезона, но иногда команда может проиграть в самый неожиданный момент.

«Милан» набрал 28 очков из 36-и возможных на своем поле в рамках Серии А, пропустив за 12 домашних встреч только 7 голов.

Последний раз «россонери» обыгрывал «Аталанту» в феврале 2023-го года (2:0). В том матче «Милан» забил по голу в каждом тайме. Команда вполне способна повторить прошлогодний результат в предстоящем матче.

«Аталанта»

Турнирное положение: Команда является прямым конкурентом «Милана» по таблице в Серии А. «Аталанта» занимает 4-е место с 45-ю очками в активе после 24-х туров.

Команда занимает 4-е место в лиге по надежности в обороне, пропустив всего 23 гола за 24 встречи при 47-и забитых.

Последние матчи: В прошедших встречах «Аталанта» громит соперника одного за другим. В последнем туре команда разгромила «Сассуоло» (3:0), а матчем ранее одолела «Дженоа» (4:1).

У «Аталанты» продолжается победная серия в чемпионате Италии, которая составляет уже 5 матчей. За этот период команда забила 17 голов при 2-х забитых.

Не сыграют: Исак Хьен и Жозе Паломино (у обоих травмы).

Состояние команды: «Аталанта» набрала какой-то сумасшедший ход. Команда очень хороша в атаке и супер-надежна в обороне. К тому же, одним из ключевых игроков команды стал российский полузащитник Алексей Миранчук.

За 15 матчей в Серии А футболист забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи. За последние 5 матчей Миранчук забил гол и сделал голевую передачу.

«Аталанта» и «Милан» уже встречались в нынешнем сезоне. В январе этого года команда Миранчука обыграла своего соперника со счетом 2:1 в четвертьфинале Кубка Италии.

Статистика для ставок

«Аталанта» выиграла уже 5 матчей подряд

В 4-х из 5-и последних матчей «Милан» пробивал тотал 2.5 больше

В 3-х последних матчах между этими командами «Милан» дважды проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.50, а победа «Аталанты» — в 2.95.

ТБ 2.5 оценивается в 1.75, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 2.10.

Милан — Аталанта: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.353.452.95Бонус$9500

Прогноз: «Аталанта» показывает прекрасные результаты в последнее время. Можно предположить, что гости как минимум не проиграет.

Ставка: Фора «Аталанты» 0 за 2.12.

Прогноз: В последних очных матчах команды пробивали тотал.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 1.75.