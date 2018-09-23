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    Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Фрозиноне»

    Серия A Футбол Италии Фрозиноне Ювентус Календарь Серии А
    Туринский «Ювентус» одержал гостевую победу над «Фрозиноне» (2:0) в матче 5-го тура итальянской Серии А.

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    Счет в матче был открыт на 84-й минуте. Канселу пробил по воротам с дальней дистанции, мяч от Саламона отскочил к Сандро, Алекс отдал передачу к линии штрафной площади на Пьянича. Миралем вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч вновь попал в игрока «Фрозиноне», но далее мяч подхватил Криштиану Роналду и в итоге всё же отправил его в сетку ворот.

    А в компенсированное время Роналду на своей половине поля перехватил мяч и начал контратаку, затем Криштиану покатил мяч на хорд Пьяничу, который с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади. Бернардески принял мяч, сделал пару шагов в центр и отправил мяч в ворота, Спортьелло не смог спасти свою команду.

    После этого матча «Ювентус» с 15 очками возглавляет таблицу, а «Фрозиноне» с 1 очком на 20-м месте. 0

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