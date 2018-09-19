«Брюгге» — «Боруссия» Д: счет матча 0:1, обзор голов

Дортмундскаяодержала гостевую победу над бельгийским(1:0) в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

Фрагмент матча twitter.com/BVB 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

На 85-й минуте Пулишич получил пас на ход, голкипер вышел из ворот и Пулишич пробил — мяч ударился о соперника и парашютиком отправился точно под перекладину.

Во втором туре «Монако» в Дортмунде сыграет с «Борусией», а «Атлетико» в Мадриде примет «Брюгге». Оба матча пройдут 3 октября.