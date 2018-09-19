«Брюгге» — «Боруссия» Д: счет матча 0:1, обзор голов

Фрагмент матча
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На 85-й минуте Пулишич получил пас на ход, голкипер вышел из ворот и Пулишич пробил — мяч ударился о соперника и парашютиком отправился точно под перекладину.
Во втором туре «Монако» в Дортмунде сыграет с «Борусией», а «Атлетико» в Мадриде примет «Брюгге». Оба матча пройдут 3 октября.
Лига чемпионов. Групповой турнир. Группа A
«Брюгге» (Бельгия) — «Боруссия» Д (Германия) — 0:1 (0:0)
Гол: Пулишич, 85«Брюгге»: Летица, Денсвил, Митрович, Пулен, Вормер, Ритс, Ванакен, Влитинк (Кулс, 56), Фоссен (Опенда, 82), Уэсли, Данджума (Деннис, 76)«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Шмельцер, Диалло, Аканджи, Витсель, Ройс, Гетце (Кагава, 62), Вайгль (Дахуд, 84), Вольф, Санчо (Пулишич, 69)Предупреждения: Вайгль, 19. Кагава, 90