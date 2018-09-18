Терри не может определиться со своим будущим

Экс-защитникзаявил, что еще не определился со своим будущим.

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«Я все еще не решил, что буду делать. Хочу стать тренером, поэтому сейчас работаю с молодежью. Но я тренируюсь каждый день, нужно оставаться в форме на всякий случай. Я все еще жду», — цитирует Терри Birmingham Mail.

На данный момент Терри пребывает в статусе свободного агента и начал тренировать одну из юношеских команд «Челси». Ранее сообщалось о том, что «Астон Вилла» не может платить Терри зарплату, которую защитник получал в прошлом сезоне.

Напомним, ранее Терри отказался от перехода в московский «Спартак». 0