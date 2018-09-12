Терри отказался переходить в «Спартак»

Бывший защитник «Челси» и сборной Англиисообщил, что принял решение отклонить предложение московского «Спартака».

Джон Терри 101greatgoals.com 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«После долгих размышлений я решил отклонить предложение "Спартака". Хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить "Спартак" и пожелать клубу и его болельщикам всего хорошего в этом сезоне.

Это амбициозный клуб, и я очень впечатлён его профессионализмом. Но после обсуждения этого перехода с семьёй мы решили, что это неправильный шаг для нас в это время. Удачи, Спартак», — написал Терри в своём инстаграме.

Напомним, что ранее в английских СМИ появилась информация о том, что английская «Астон Вилла», за которую Терри выступал в прошлом сезоне в Чемпионшипе, согласились платить 37-летнему ветерану 60 тысяч фунтов в неделю (3,1 миллиона евро в год). 0