Каррера: До последнего дня убеждали Терри перейти в «Спартак»

Главный тренерна пресс-конференции перед матчем 7-го тура РПЛ сотметил, что экс-защитникне принял предложение «красно-белых», потому что его семья не хотела переезжать.

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«В футболе подобное происходит. До последнего дня убеждали Терри перейти в "Спартак". Я сам с ним разговаривал, и он объяснил причины, по которым не хочет переходить. Уважаю его выбор. У каждого есть свои приоритеты. Он хотел находиться с семьей. У него было сложный выбор. Он хотел приехать, но в итоге сделал выбор в пользу семьи. Все должны уважать его решение как игрока и человека.

Я если встречусь с ним, пожму ему руку. Не думаю, что это портит имидж "Спартака". Его семья не хотела переезжать, и он принял это решение», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс». 0