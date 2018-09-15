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    Каррера: До последнего дня убеждали Терри перейти в «Спартак»

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции перед матчем 7-го тура РПЛ с «Ахматом» отметил, что экс-защитник «Челси» Джон Терри не принял предложение «красно-белых», потому что его семья не хотела переезжать.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера
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    «В футболе подобное происходит. До последнего дня убеждали Терри перейти в "Спартак". Я сам с ним разговаривал, и он объяснил причины, по которым не хочет переходить. Уважаю его выбор. У каждого есть свои приоритеты. Он хотел находиться с семьей. У него было сложный выбор. Он хотел приехать, но в итоге сделал выбор в пользу семьи. Все должны уважать его решение как игрока и человека.

    Я если встречусь с ним, пожму ему руку. Не думаю, что это портит имидж "Спартака". Его семья не хотела переезжать, и он принял это решение», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс». 0

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