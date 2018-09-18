«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в молодежной Лиге чемпионов

«Локомотив»
«Локомотив»
Единственный гол в середине второго тайма забил на 67-й минуте форвард Тимур Сулейманов, ему ассистировал полузащитник Владислав Карапузов.
В параллельном матче группы D «Порту» на выезде уверенно обыграл «Шальке» — 3:0.
Матч взрослых команд «Галатасарая» и «Локомотива» начнётся сегодня в 22:00 мск.
Юношеская лига УЕФА. Групповой турнир. Группа D
«Галатасарай» (Турция) — «Локомотив» (Россия) — 0:1 (0:0)
Гол: Сулейманов, 67«Галатасарай»: Ахмет Шен, Берк Акдемир (Гюней Генсель, 92), Сулейман Луш, Гекай Гюней, Оген Калискан (Эрджан Ширин, 46) Абдуссамед Карнучу (Ферхан Эврен, 60), Мирнча Чан, Мустафа Капи (Метехан Мартез, 75), Али Явуз Кол, Мутлу Аксу Доган, Реджеп Гюль (Халил Кайя, 75)Предупреждения: Лапшов, 16. Гюрджан, 77. Карапузов, 80. Миронов, 84