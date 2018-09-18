ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду«Реал» уже не фаворит. Как трансфер Роналду повлиял на расклады в Лиге чемпионов
  • 18:24
    • Глушаков назвал свое отстранение цирком
  • 19:42
    • «Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву»
  • 19:29
    • «Локомотив» обыграл «Галатасарай» в молодежной Лиге чемпионов
  • 19:20
    • «Барселона» и ПСВ огласили стартовые составы
  • 19:04
    • Икарди сыграет в атаке «Интера» против «Тоттенхэма»
    Все новости спорта

    «Локомотив» обыграл «Галатасарай» в молодежной Лиге чемпионов

    Юношеская лига УЕФА Локомотив Футбол России Галатасарай
    Московский «Локомотив» U19 в матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА одержал гостевую победу над «Галатасараем» U19 со счётом 1:0.

    «Локомотив»
    «Локомотив»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Единственный гол в середине второго тайма забил на 67-й минуте форвард Тимур Сулейманов, ему ассистировал полузащитник Владислав Карапузов.

    В параллельном матче группы D «Порту» на выезде уверенно обыграл «Шальке» — 3:0.

    Матч взрослых команд «Галатасарая» и «Локомотива» начнётся сегодня в 22:00 мск.

    Юношеская лига УЕФА. Групповой турнир. Группа D
    «Галатасарай» (Турция) — «Локомотив» (Россия) — 0:1 (0:0)
    Гол: Сулейманов, 67«Галатасарай»: Ахмет Шен, Берк Акдемир (Гюней Генсель, 92), Сулейман Луш, Гекай Гюней, Оген Калискан (Эрджан Ширин, 46) Абдуссамед Карнучу (Ферхан Эврен, 60), Мирнча Чан, Мустафа Капи (Метехан Мартез, 75), Али Явуз Кол, Мутлу Аксу Доган, Реджеп Гюль (Халил Кайя, 75)Предупреждения: Лапшов, 16. Гюрджан, 77. Карапузов, 80. Миронов, 84
    «Локомотив»: Ботнарь, Магкеев, Лапшов, Поярков, Гюрджан, Миронов, Титков (Основ, 75), Карапузов (Климов, 83), Черный, Цаллагов (Петров, 61), Сулейманов (Щетинин, 83) 0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 11-17 сентября
  • Вчера в 22:14
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — ПСЖ
  • 1.75
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Крестьяне» удивят на «Камп Ноу»
  • «Барселона» — «ПСВ». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Почеттино поможет его слава
  • «Интер» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
  • Устроят ли Салах и Неймар голевую феерию на «Энфилде»?
  • «Ливерпуль» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Кейлор Навас Футбол Трансферный дайджест. 11-17 сентябряУдержит ли «Реал» своих лучших игроков, куда перейдет топовый бомбардир чемпионата Франции, расстанется ли «МЮ» с защитником и другие трансферные новости последних дней Вчера в 22:140
  • 16:01
    • Врба: ЦСКА силен и справится с потерей двух игроков основы
  • 15:48
    • Аликин: Похоже, Шипулин уже закончил с биатлоном
  • 15:06
    • Защитник ЦСКА пропустит матч со «Спартаком»
    «Реал» Футбол Примера. «Атлетико» обменялся голами с «Эйбаром», волевая победа «Барсы», ничья «Реала»Обзор и результаты матчей 4-го тура чемпионата Испании по футболу 00:120
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Турецкий вызов «Локо», монстры на «Энфилде»
  • 3.72
    •
  • 19:49
    • «Авангард» по буллитам одолел «Барыс»
  • 18:50
    • Рублев завершил выступление на турнире в Санкт-Петербурге
  • 18:33
    • Иванович: Нельзя сказать, что «Локо» я люблю больше, чем «Зенит»
    ХК ЦСКА Хоккей КХЛ. ЦСКА одолел «Адмирал», «Спартак» уступил «Автомобилисту»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 17 сентября Вчера в 22:440
  • 14:42
    • СМИ: «Спартак» отстранил Глушакова и Ещенко
  • 17:58
    • «Енисей» матч с «Уралом» проведет в Красноярске
  • 16:14
    • Сборная Чехии определилась с новым главным тренером
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие