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    «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к форварду «Интера»

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    По информации AS, нападающий «Интера» и сборной Аргентины Мауро Икарди входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

    Мауро Икарди
    Мауро Икарди
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    Форварда хочет пригласить в «МЮ» главный тренер команды Жозе Моуринью, который уверен, что аргентинец усилит линию нападения команды.

    Ранее сообщалось, что нападающий ведет переговоры по продлению контракта с миланцами. Руководство «нерадзурри» предложило аргентинцу соглашение до 2023 года, по которому он будет зарабатывать от 5 до 6 миллионов евро в год. В настоящий момент стороны продолжают обсуждать детали контракта, в том числе различные бонусы.

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