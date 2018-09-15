«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к форварду «Интера»

По информации AS, нападающийи сборнойвходит в сферу интересов

Форварда хочет пригласить в «МЮ» главный тренер команды Жозе Моуринью, который уверен, что аргентинец усилит линию нападения команды.

Ранее сообщалось, что нападающий ведет переговоры по продлению контракта с миланцами. Руководство «нерадзурри» предложило аргентинцу соглашение до 2023 года, по которому он будет зарабатывать от 5 до 6 миллионов евро в год. В настоящий момент стороны продолжают обсуждать детали контракта, в том числе различные бонусы.

Икарди выступает за «Интер» с 2013 года, и за это время провел 184 матча, в которых забил 107 голов и сделал 24 результативные передачи. 0