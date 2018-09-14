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    Стерлинг добивается повышения зарплаты в «Манчестер Сити»

    Манчестер Сити Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг готов продлить контракт с клубом на улучшенных условиях, сообщает The Times.

    Рахим Стерлинг
    Рахим Стерлинг
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    По информации издания, в ближайшее время игрок и клуб проведут очередной раунд переговоров.

    Футболист сборной Англии будет добиваться повышения зарплаты со 175 тысяч до 275 тысяч фунтов в неделю.

    Если руководство «горожан» примет условия Стерлинга, то он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. На данный момент больше всех зарабатывает Кевин де Брейне, чей базовый оклад равен 250 тысяч фунтов, но за счет бонусов и доходов от имиджевых прав может увеличиться до 342 тысяч.

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