Стерлинг добивается повышения зарплаты в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити»готов продлить контракт с клубом на улучшенных условиях, сообщает The Times.

По информации издания, в ближайшее время игрок и клуб проведут очередной раунд переговоров.

Футболист сборной Англии будет добиваться повышения зарплаты со 175 тысяч до 275 тысяч фунтов в неделю.

Если руководство «горожан» примет условия Стерлинга, то он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. На данный момент больше всех зарабатывает Кевин де Брейне, чей базовый оклад равен 250 тысяч фунтов, но за счет бонусов и доходов от имиджевых прав может увеличиться до 342 тысяч.

Самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Англии на сегодняшний день является Алексис Санчес — 350 тысяч фунтов в неделю. 0