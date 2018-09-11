ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 4-10 сентября
  • 20:51
    • Дубль Ионова помог сборной России разгромить Чехию
  • 23:57
    • Турция вырвала победу у Швеции в матче Лиги наций
  • 23:41
    • Гол Силвы принес Португалии победу над Италией
  • 21:51
    • СКА уверенно обыграл «Сочи» в Петербурге
  • 21:23
    • «Авангард» одержал победу над «Нефтехимиком»
    Все новости спорта

    Черчесов: В матче с Чехией мы дали время тем, кто лучше был готов

    Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Чехии
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал крупную победу над Чехией (5:1) в товарищеском матче.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «В матче с Чехией мы дали время тем, кто лучше был готов и по тактике подходил нам. Чем-то мы довольны, что-то нужно подправлять. По большому счету, выполнили то, к чему готовились.

    Перед сбором меня спрашивали, почему вызваны эти игроки, а не другие. Мы вызвали тех, кто, на наш взгляд, лучше был готов.

    Мы сделали маленькие умозаключения: два года все время вызывали сильнейших футболистов, а сейчас решили вызвать тех, у кого мастерство и готовность соответствующая.

    Сказал ребятам в раздевалке, что эту игру можно забыть, она уже в истории. Но можно отметить ее красным днем в календаре.

  • Сборная России в очередной раз влюбила в себя фанатов
  • Крупная победа россиян над сборной Чехии — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • Двери открыты для всех — расхожее выражение. Мы изучаем игроков. Фамилии не буду называть, но юридически все могут играть.

    А Ионов, к слову, сейчас в "Ростове", но он у меня в "Динамо" играл два года. Так что я прекрасно знаю его качества, которые он и проявил.

    Не учитывал, что Ионов играет в "Ростове", хотя всем хочется в своем городе играть. Ионов с Турцией вышел на несколько минут, почувствовал игру. И мы целенаправленно готовили его к Чехии.

    Нельзя делать невынужденных ошибок, как в теннисе. Если я буду бить в сетку, то и сопернику не надо ничего делать для победы. Поэтому и нам нужно было думать об инициативе.

    В каких-то моментах не хватало спокойствия и оценки ситуации. Но надо работать в этом плане, если мы перейдем на качественно другой уровень, то будет скачок в мастерства. Отдадим должное болельщикам. Неизвестно, что лучше было — боление или игра.

    У предшественников были два Березуцких и Игнашевич. У нас и сейчас есть выбор. Вы зациклены на именах, а мы считаем, что нужно брать тех, кто лучше готов.

    Я ко всем амплуа отношусь спокойно. У каждого есть свои качества, их надо уважать и развивать. Мы никому не завидуем, надо просто улучшать эти качества.

    Сегодня — такой состав, к следующей игре, может, Кутепов подтянется. Джикии дали отдохнуть: все-таки две большие игры после травмы крестообразной связки — нецелесообразно. Еще Васина ждем. Игнашевич на тренировках подскажет, если мы чего-то не умеем.

    Мы сыграли два матча в этом цикле, победили. Надо порадоваться, не недооценивать и не переоценивать эти победы. Только чемпионат мира прошел, а там были совершенно другие скорости.

    Мы себя не переоценивали. Играли бы с французами, скорости были бы такими же — только мы бежали бы больше назад, чем вперед.

    Рад, что приняли правильные решения, и что доставили праздник болельщикам», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Черышеву и Дзюбе не сказали, что ЧМ уже кончился
  • 08/09/2018 в 11:43
    •
  • Прогноз
  • Босния и Герцеговина — Австрия
  • 2.20
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вратари должны помочь «Трактору» и «Металлургу» выдать сухой старт матча
  • «Трактор» — «Металлург». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Огорчит ли Австрия боснийскую публику?
  • Босния и Герцеговина — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Бельгия не позволит Исландии реабилитироваться
  • Исландия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Испания выиграла в дебютном матче Луиса Энрике Футбол Новый стиль Испании спустил Англию с небес на землюРеакция прессы на матч Англия — Испания Вчера в 18:090
  • 17:19
    • УЕФА ведет переговоры о проведении финала Лиги чемпионов в США
  • 15:49
    • Глушаков тренировался по индивидуальной программе
  • 15:39
    • Названы претенденты на попадание в символическую сборную года
    Новак Джокович Теннис Ренессанс Джоковича. Серб завоевал 14-й титул на ТБШСМИ подвели итоги финального матча US Open в мужском одиночном разряде Вчера в 15:250
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ждем победы на «Ростов Арене»
  • 3.92
    •
  • 01:58
    • Луческу: Мы играем в футбол лучше сборной России и собираемся победить в Сочи
  • 01:44
    • Лунев: Опять не получилось на ноль сыграть
  • 01:30
    • Рауш: При счете 3:0 действительно немного сбавили
    Жиру обогнал Зидана по голам за сборную Футбол Франция наслаждается победами, Нидерланды ищут себяРеакция прессы на матч Франция — Нидерланды Вчера в 19:250
  • 01:18
    • Мутко: Не надо обольщаться, нас ждут встречи с командами Германии и Швеции
  • 00:59
    • Ерохин: Пять голов — отличный результат, но это командная работа
  • 00:51
    • Яролим: Россия была на голову сильнее нас
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие