Черчесов: В матче с Чехией мы дали время тем, кто лучше был готов

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал крупную победу над Чехией (5:1) в товарищеском матче.

«В матче с Чехией мы дали время тем, кто лучше был готов и по тактике подходил нам. Чем-то мы довольны, что-то нужно подправлять. По большому счету, выполнили то, к чему готовились.

Перед сбором меня спрашивали, почему вызваны эти игроки, а не другие. Мы вызвали тех, кто, на наш взгляд, лучше был готов.

Мы сделали маленькие умозаключения: два года все время вызывали сильнейших футболистов, а сейчас решили вызвать тех, у кого мастерство и готовность соответствующая.

Сказал ребятам в раздевалке, что эту игру можно забыть, она уже в истории. Но можно отметить ее красным днем в календаре.

Двери открыты для всех — расхожее выражение. Мы изучаем игроков. Фамилии не буду называть, но юридически все могут играть.

А Ионов, к слову, сейчас в "Ростове", но он у меня в "Динамо" играл два года. Так что я прекрасно знаю его качества, которые он и проявил.

Не учитывал, что Ионов играет в "Ростове", хотя всем хочется в своем городе играть. Ионов с Турцией вышел на несколько минут, почувствовал игру. И мы целенаправленно готовили его к Чехии.

Нельзя делать невынужденных ошибок, как в теннисе. Если я буду бить в сетку, то и сопернику не надо ничего делать для победы. Поэтому и нам нужно было думать об инициативе.

В каких-то моментах не хватало спокойствия и оценки ситуации. Но надо работать в этом плане, если мы перейдем на качественно другой уровень, то будет скачок в мастерства. Отдадим должное болельщикам. Неизвестно, что лучше было — боление или игра.

У предшественников были два Березуцких и Игнашевич. У нас и сейчас есть выбор. Вы зациклены на именах, а мы считаем, что нужно брать тех, кто лучше готов.

Я ко всем амплуа отношусь спокойно. У каждого есть свои качества, их надо уважать и развивать. Мы никому не завидуем, надо просто улучшать эти качества.

Сегодня — такой состав, к следующей игре, может, Кутепов подтянется. Джикии дали отдохнуть: все-таки две большие игры после травмы крестообразной связки — нецелесообразно. Еще Васина ждем. Игнашевич на тренировках подскажет, если мы чего-то не умеем.

Мы сыграли два матча в этом цикле, победили. Надо порадоваться, не недооценивать и не переоценивать эти победы. Только чемпионат мира прошел, а там были совершенно другие скорости.

Мы себя не переоценивали. Играли бы с французами, скорости были бы такими же — только мы бежали бы больше назад, чем вперед.

Рад, что приняли правильные решения, и что доставили праздник болельщикам», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0