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    Албания и Сербия одержали минимальные победы

    Лига наций Сборная Албании Сборная Сербии
    Сборная Сербии на выезде одолела команду Литвы со счетом 1:0 (1:0) в матче Лиги наций C в группе 4.

    Футболисты сборной Сербии
    Футболисты сборной Сербии
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    Автором единственного гола стал сербский полузащитник Душан Тадич, реализовавший пенальти на 38-й минуте.

    В следующем матче турнира Литва 10 сентября на выезде сыграет с командой Черногории, а сербы в этот же день примут Румынию.

    В другом матче этой группы Румыния и Черногория сыграли вничью 0:0.

    Лига наций C Группа 1
    Литва — Сербия — 0:1 (0:1)
    Гол: Тадич, 38 — с пенальтиНереализованный пенальти: Тадич, 83 (вратарь)Литва: Шеткус, Янкаускас, Вайткунас, Баравикас, Климавичюс, Вербицкас (Шярнас, 72), Куклис (Андрюшкевичюс, 46), Жулпа, Сливка, Черных, НовиковСербия: Дмитрович, Рукавина, Родич (Коларов, 77), Велькович, Миленкович, Тадич, Матич (Лукич, 82), Живкович, Костич (Радоньич, 90), Максимович, МитровичПредупреждения: Родич, 41. Максимович, 49. Новиков, 81

    В параллельном поединке Албания победила Израиль со счетом 1:0 (0:0) в группе 1, единственный мяч забил Таулант Джака.

    В следующем матче турнира Албания 10 сентября в гостях сыграет с командой Шотландии. Израиль свою следующую встречу в рамках Лиги наций проведет также с шотландцами, но 11 ноября.

    В еще одной игре дня в Лиге D сборная Фарерских островов на своем поле одолела команду Мальты со счетом 3:1 (2:1) и возглавила свою группу.

    Лига наций C. Группа 1
    Албания — Израиль — 1:0 (0:0)
    Гол: Джака, 55Албания: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Весели (Маврай, 84), Бинаку, Хика, Мемушай, Джака, Баша, Гури (Балай, 46), Гавазай (Пренга, 71)Израиль: Хаймов, Тавата, Даса, Хабаши, Капилото (Миха, 80), Натхо, Захави (Хемед, 47), Каяль (Соломон, 72), Йеини, Перец, ДаббурПредупреждения: Баша, 9. Хабаши, 25. Хюсай, 82
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