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    Федун заявил о шаманских действиях против «Спартака»

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о травмах крестообразных связок.

    Леонид Федун
    Леонид Федун
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    «Конечно, все идет не по плану. С одной стороны, у нас плюс 6 очков к прошлому сезону, плюс 4 очка к чемпионскому сезону. Это очень хорошо. Мы сыграли с двумя ключевыми конкурентами — "Зенитом" и "Локомотивом", и сыграли достойно. Большая группа молодежи начала вливаться, пошла отдача от нашей вертикали молодежных команд. "Спартак-2" стал выдавать продукт, который ценится.

    С другой стороны, проигрыш "Динамо" в прошлом году стал сильнейшим ударом по клубу, поскольку в нашем бюджете поступления от Лиги чемпионов составляли порядка 25 миллионов евро. Мы их потеряли. Именно поэтому пришлось продавать Промеса, чтобы заткнуть финансовую дыру. Потеря Лиги чемпионов — серьезнейший, серьезнейший удар по клубу.

    Потеря центральных защитников — это вторая проблема. Кто-то шаманит против "Спартака", постоянно возникают проблемы с "крестами". Ни у кого такого количества "крестов" не было. Это тоже очень серьезный удар. У нас осталось два центральных защитника, и два молодых в запасе. Надо что-то думать. Тем не менее, задача на сезон прежняя.

  • Федун: Задача «Спартака» — достойные выступления в Лиги Европы
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    • Это достойное выступление в Лиге Европы, тем более, соперники достались непростые, интересные. Зрители придут смотреть, поскольку игры будут интересными. С тем же "Рапидом" у нас история взаимоотношений интересная. С точки зрения чемпионата России тут как всегда все будет решаться играми с аутсайдерами. Если мы пройдем по графику, сможем бороться за чемпионство», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс». 0

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