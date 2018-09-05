Федун: Задача «Спартака» — достойные выступления в Лиги Европы

Владелец московскогопрокомментировал травмы двух защитников, финансовую ситуацию в клубе и планы на Лигу Европы.

«Наши поступления от Лиги чемпионов составили бы 25 миллионов, поэтому поражение от "Динамо" в прошлом сезоне стало очень болезненным. Поэтому пришлось продавать Промеса, чтобы заткнуть дыру. Вторая проблема — потеря двух центральных защитников. Может, кто-то шаманит против "Спартака", потому что столько проблем с "крестами" ещё не было. Если мы найдём вариант, который усилит команду, на рынке свободных агентов, мы подпишем его. Таски? Мы его хорошо знаем, поэтому его в "Спартаке" не будет. У нас есть пара защитников в "Спартаке-2", лидирующем в ФНЛ. Они молоды, но в ЦСКА играет Чернов, который ничем не лучше.

Тем не менее, задача "Спартака" — достойные выступления в Лиги Европы, тем более соперники интересные. Пока задача — плей-офф, но дойти до полуфинала реально. Во внутреннем чемпионате все будет решаться в матчах с аутсайдерами. Если пройдем по графику, можем бороться за чемпионство», — передает слова Федуна «Чемпионат».

Напомним, Жиго получил полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в матче шестого тура Премьер-лиги с «Зенитом» (0:0) и выбыл на длительный срок. 0