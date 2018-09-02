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    «Енисей» и «Арсенал» поделили очки

    Енисей Арсенал Тула РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    На стадионе «Геолог» в Тюмени состоялся матч шестого тура чемпионата России между красноярским «Енисеем» и тульским «Арсеналом».

    «Енисей» — «Арсенал»
    «Енисей» — «Арсенал»
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    Встреча завершилась внчиью — 0:0.

    После шести туров «Енисей» и «Арсенал» набрали по 5 очков. После этого матча в турнирной тублице команды располагаются на двенадцатом и одиннадцатом местах соответственно.

    Российская Премьер-лига. 6-й тур
    «Енисей» (Красноярск) — « Арсенал» (Тула) — 0:0
    «Енисей»: Юрченко, Ятченко, Дугалич, Грицаенко, Кичин, Огуде, Зотов, Комолов (Гавазай, 74), Торбинский, Костюков, Обрадович (Саркисов, 31)«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Денисов, Альварес, Горбатенко, Берхамов (Кадири Мохаммед, 81), Бакаев (Лесовой, 60), Ткачев (Мирзов, 75), Костадинов, ДжорджевичПредупреждения: Костадинов, 65. Денисов, 69. Огуде, 77. Торбинский, 90+3
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