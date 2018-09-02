«Енисей» и «Арсенал» поделили очки

На стадионе «Геолог» в Тюмени состоялся матч шестого тура чемпионата России между красноярскими тульским

Встреча завершилась внчиью — 0:0.

После шести туров «Енисей» и «Арсенал» набрали по 5 очков. После этого матча в турнирной тублице команды располагаются на двенадцатом и одиннадцатом местах соответственно.