«Енисей» и «Арсенал» поделили очки

«Енисей» — «Арсенал»
ФК «Енисей»
Встреча завершилась внчиью — 0:0.
После шести туров «Енисей» и «Арсенал» набрали по 5 очков. После этого матча в турнирной тублице команды располагаются на двенадцатом и одиннадцатом местах соответственно.
Российская Премьер-лига. 6-й тур
«Енисей» (Красноярск) — « Арсенал» (Тула) — 0:0
«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Дугалич, Грицаенко, Кичин, Огуде, Зотов, Комолов (Гавазай, 74), Торбинский, Костюков, Обрадович (Саркисов, 31)«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Денисов, Альварес, Горбатенко, Берхамов (Кадири Мохаммед, 81), Бакаев (Лесовой, 60), Ткачев (Мирзов, 75), Костадинов, ДжорджевичПредупреждения: Костадинов, 65. Денисов, 69. Огуде, 77. Торбинский, 90+3