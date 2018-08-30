«Бенфика» обыграла ПАОК и пробилась в групповой этап ЛЧ

Лиссабонскаяодержала гостевую победу над греческим(4:1) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Счет в матче открыли хозяева — на 13-й минуте отличился сербский нападающий Александар Прийович. Отыгрались гости на 20-й минуте, благодаря голу бразильского защитника Нивалдо Жардела.

На 26-й минуте в ворота ПАОКа был назначен пенальти, который реализовал аргентинец Эдуардо Сальвио. А на 39-й минуте полузащитник Пицци упрочил преимущество «Бенфики».

Окончательный счет на 49-й минуте реализовал Эдуардо Сальвио, который реализовал второй пенальти в ворота греков.

На 76-й минуте ПАОК остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил бразильский защитник Лео Матос.

Первый матч закончился вничью 1:1 и по сумме двух матчей «Бенфика» вышла в групповой этап Лиги чемпионов. ПАОК продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.