«Бенфика» обыграла ПАОК и пробилась в групповой этап ЛЧ

Фрагмент матча
LiveSport.Ru
Счет в матче открыли хозяева — на 13-й минуте отличился сербский нападающий Александар Прийович. Отыгрались гости на 20-й минуте, благодаря голу бразильского защитника Нивалдо Жардела.
На 26-й минуте в ворота ПАОКа был назначен пенальти, который реализовал аргентинец Эдуардо Сальвио. А на 39-й минуте полузащитник Пицци упрочил преимущество «Бенфики».
Окончательный счет на 49-й минуте реализовал Эдуардо Сальвио, который реализовал второй пенальти в ворота греков.
На 76-й минуте ПАОК остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил бразильский защитник Лео Матос.
Первый матч закончился вничью 1:1 и по сумме двух матчей «Бенфика» вышла в групповой этап Лиги чемпионов. ПАОК продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.
Лига чемпионов. Четвертый отборочный раунд. Ответный матч
ПАОК (Греция) — «Бенфика» (Португалия) — 1:4 (1:3)
ПАОК (Греция): Пасхалакис, Креспо, Виейринья, Лео Матос (Акпом, 76), Варела, Каньяс (Шахов, 63), Маурисиу, Эль-Каддури, Пелкас, Прийович, Лимниос (Варда, 46)«Бенфика» (Португалия): Влаходимос, Жардел, Андре Алмейда, Гримальдо, Рубен Диаш, Фейса, Пиззи (Живкович, 76), Фернандеш, Сальвио (Семеду, 63), Сеферович (Жоау Фелиш, 85), СервиПредупреждения: Андре Алмейда, 1. Лео Матос, 8. Маурисиу, 33. Жардел, 34. Варела, 49. Пелкас, 75. Шахов, 84Удаление: Лео Матос, 76