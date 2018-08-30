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    «Бенфика» обыграла ПАОК и пробилась в групповой этап ЛЧ

    Лига чемпионов Бенфика Португалия ПАОК Календарь Лиги чемпионов
    Лиссабонская «Бенфика» одержала гостевую победу над греческим ПАОКом (4:1) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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    Счет в матче открыли хозяева — на 13-й минуте отличился сербский нападающий Александар Прийович. Отыгрались гости на 20-й минуте, благодаря голу бразильского защитника Нивалдо Жардела.

    На 26-й минуте в ворота ПАОКа был назначен пенальти, который реализовал аргентинец Эдуардо Сальвио. А на 39-й минуте полузащитник Пицци упрочил преимущество «Бенфики».

    Окончательный счет на 49-й минуте реализовал Эдуардо Сальвио, который реализовал второй пенальти в ворота греков.

    На 76-й минуте ПАОК остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил бразильский защитник Лео Матос.

    Первый матч закончился вничью 1:1 и по сумме двух матчей «Бенфика» вышла в групповой этап Лиги чемпионов. ПАОК продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы.

    Лига чемпионов. Четвертый отборочный раунд. Ответный матч
    ПАОК (Греция) — «Бенфика» (Португалия) — 1:4 (1:3)
    ПАОК (Греция): Пасхалакис, Креспо, Виейринья, Лео Матос (Акпом, 76), Варела, Каньяс (Шахов, 63), Маурисиу, Эль-Каддури, Пелкас, Прийович, Лимниос (Варда, 46)«Бенфика» (Португалия): Влаходимос, Жардел, Андре Алмейда, Гримальдо, Рубен Диаш, Фейса, Пиззи (Живкович, 76), Фернандеш, Сальвио (Семеду, 63), Сеферович (Жоау Фелиш, 85), СервиПредупреждения: Андре Алмейда, 1. Лео Матос, 8. Маурисиу, 33. Жардел, 34. Варела, 49. Пелкас, 75. Шахов, 84Удаление: Лео Матос, 76
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