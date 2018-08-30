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    «Эвертон» и «Уотфорд» одержали победу в Кубке лиги

    Кубок Лиги Футбол Англии Эвертон Ньюкасл Уотфорд Ноттингем Форест Ротерхэм Рединг
    В матче 2-го раунда Кубка английской лиги «Ноттингем Форест» одержал домашнюю победу над «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1.

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    За хозяев голы забили Дэрил Мёрфи (2), Мэтти Кэш (90+4) и Жил Диаш (90+7), а за гостей отличился экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Саломон Рондон (90+2).

    Ещё в одном матче 2-го раунда, который проходил параллельно, «Эвертон» обыграл на своём поле «Ротерхэм Юнайтед» со счётом 3:1.

    В составе хозяев дубль на 61-й и 87-й минутах оформил Доминик Калверт-Льюин, ещё один гол забил Гилфи Сигурдссон на 28-й минуте. За гостей отличился Уилл Волкс (86-я минута).

    В другом матче «Рединг» на своём поле уступил «Уотфорду» со счетом 0:2.

    В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Исаак Саксесс и Домингош Кина, который отличились на 37-й и 62-й минутах соответственно. 0

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