Тихонов: Судьи — безобразие просто, устроили панибратство

Главный тренер «Крыльев Советов»раскритиковал работу арбитрав матче 5-го тура российской премьер-лиги с(0:1) и отметил, что понимает

Ранее наставник «Арсенала» заявил, что будет комментировать все спорные моменты судейства на турнире, пока не появится система видеопомощи арбитрам.

«В первом тайме мы выглядели не очень хорошо. Может быть, на это повлияла игровая схема, а может мы оказались не готовы, совершая простейшие ошибки. Я считаю, что удаление было незаслуженное.

Потом вы посмотрите, разберете. Большое количество моментов было, когда игрокам "Енисея" следовало показывать желтые.

Нам карточка давали, а им нет. Обрадович симулировал в штрафной. За это дается желтая или пенальти.

Чистая рука была у Ятченко, но пенальти за это не дали. Кичин с прямой ногой прыгает и ему вообще ничего не дают.

Судьи — безобразие просто. Я понимаю Олега Кононова. Он сказал, что молчать не будет. Так вот если мы все не будем молчать, то может быть не будет такой ерунды.

Устроили панибратство. Пускай разбираются. Наши лучшие судьи так судят», — цитирует Тихонова пресс-служба «Крыльев Советов».

Напомним, что в «Енисее» работает бывший арбитр Игорь Егоров — учитель судьи Михаила Вилкова и однофамилец главы департамента и инспектирования РФС, экс-рефери из Саранска Александра Егорова. 0