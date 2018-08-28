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    «Енисей» проведет первый матч в Красноярске в конце сентября

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    «Енисей» проведет первый домашний матч в рамках Премьер-лиги в Красноярске в конце сентября, сообщает портал sibnovosti.ru.

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    На данный момент на Центральном стадионе завершаются строительные работы.

    «По контракту реставрацию стадиона планировалось завершить 31 октября 2018 года, но сроки выполнения работ были сокращены на два месяца для максимально скорого проведения матчей футбольного клуба "Енисей" с командами Премьер-лиги в Красноярске.

    В течение всего летнего сезона осуществлялся соответствующий уход за газоном, а также устанавливались новые кресла для зрителей», — сообщили в министерстве спорта.

    Вместимость трибун после проведения реставрации составит 15000 мест. Центральному стадиону будет присвоена первая категория.

    Матч 2 сентября с тульским «Арсеналом» «Енисей» не сможет провести в родном городе, но уже 23 сентября красноярцы сыграют на Центральном стадионе с «Уралом». 0

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