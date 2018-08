Полузащитник «Баварии» перешел в «Шальке»

Гельзенкирхенский» объявил о переходе из мюнхенскойполузащитника Себастьяна Руди.

Контракт хавбека сборной Германии с «кобальтовыми» рассчитан на четыре года, он выбрал 13-й номер.

«Я верю в путь, выбранный клубом, и хочу стать его частью. С нетерпением жду встречи с фанатами», — цитирует Руди пресс-служба «Шальке».

Руди перебрался в «Баварию» из «Хоффенхайма» в прошлом году.

В минувшем сезоне 28-летний полузащитник провёл в составе мюнхенцев 25 матчей в Бундеслиге, отметился одним забитым мячом и отдал четыре результативные передачи.

✍️ OFFICIAL: Sebastian #Rudy moves to Gelsenkirchen from @FCBayernEN on a four–year deal ⚒️ #S04 pic.twitter.com/7LlLUy52aE