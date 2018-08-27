«Енисей» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы

Стали известны составы на матч пятого тура Российской Премьер-лиги

«Енисей»: Юрченко, Кичин, Ятченко, Комолов, Зотов, Огуде, Бодул, Грицаенко, Дугалич, Костюков, Обрадович.

Запасные: Нестеренко, Филиппов, Гасанов, Саркисов, Семакин, Фатуллаев, Рожков, Кутьин, Гавазай.

«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Самарджич, Соболев, Чочиев, Антон, Денисов, Чичерин, Ланин, Бурлак, Яковлев.

Запасные: Рыжиков, Башкиров, Корниленко, Алиев, Шейдаев, Зотов, Тихонов, Опарин, Ткачук, Канунников.

Матч пройдет на стадионе «Геолог». Начало встречи — в 17:30 мск. Главный арбитр — Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0