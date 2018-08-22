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    Хохлов не считает перешедшего в «Спартак» Ташаева предателем

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    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов отметил, что не считает предателем бывшего полузащитника команды Александра Ташаева, перешедшего этим летом в стан принципиального соперника бело-голубых — «Спартака».

    Александр Ташаев
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    «Я не отговаривал его от перехода в "Спартак", а уговаривал его остаться в "Динамо". Вопрос для меня стоял именно так.

    Ташаев совершил ошибку? Я такого не говорил. Каждый человек хозяин своей судьбы, сам выбирает свой жизненный путь. Но я хотел, чтобы он остался в "Динамо". К сожалению, этого не произошло.

    Нет, я не считаю Ташаева предателем. Да никто не знает, рано он ушел или поздно. Просто Александр сделал такой выбор. Как я уже сказал, мне хотелось оставить его в своей команде.

    Но… Личной обиды на него нет. Человек принял такое решение», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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