Хохлов не считает перешедшего в «Спартак» Ташаева предателем

Главный тренер «Динамо»отметил, что не считает предателем бывшего полузащитника команды, перешедшего этим летом в стан принципиального соперника бело-голубых —

«Я не отговаривал его от перехода в "Спартак", а уговаривал его остаться в "Динамо". Вопрос для меня стоял именно так.

Ташаев совершил ошибку? Я такого не говорил. Каждый человек хозяин своей судьбы, сам выбирает свой жизненный путь. Но я хотел, чтобы он остался в "Динамо". К сожалению, этого не произошло.

Нет, я не считаю Ташаева предателем. Да никто не знает, рано он ушел или поздно. Просто Александр сделал такой выбор. Как я уже сказал, мне хотелось оставить его в своей команде.

Но… Личной обиды на него нет. Человек принял такое решение», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0