СМИ: Руководство «Манчестер Юнайтед» полностью доверяет Моуринью

Руководство «Манчестер Юнайтед» полностью доверяет главному тренеру команды, утверждает BBC.

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По информации издания, португальский специалист продолжит работу с командой, несмотря на слухи об отставке, которые усилились после поражения «красных дьяволов» от «Брайтона» (2:3).

Также источник в стане «Манчестер Юнайтед» подчеркнул, что в клубе не рассматривают приглашение бывшего наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. За два полных сезона во главе манкунианцев португалец привел команду к победе в Лиге Европы, Кубке английской лиги и Суперкубке Англии. 0