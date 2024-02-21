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    «Арсенал» удачно съездит в Порту, «Наполи» и «Барселона» обменяются голами

    Экспресс дня 21 февраля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Микель Артета
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Порту» — «Арсенал»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Порту» отлично провел групповой этап Лиги чемпионов. Команда до последнего конкурировала с «Барселоной» за первое место, но в итоге финишировала на 2-й строчке. Удастся ли «драконам» удачно стартовать в плей-офф?

    В феврале «Порту» одержал лишь одну победу в трех матчах. 17-го числа клуб в чемпионате Португалии дома одолел «Эштрелу» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    У «Арсенала» пять побед кряду. «Канониры» набрали отличную форму. Лондонцы в таблице АПЛ идут на 2-й строчке, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка.

    Впечатляет атака «Арсенала». В последних пяти матчах клуб забил 21 гол. В Порту вряд ли будет разгром, но победить «Арсеналу» вполне по силам.

    Ставка: Победа «Арсенала» за 1.72.

    «Наполи» — «Барселона»

    Футбол. Лига чемпионов

    У «Наполи» сменился главный тренер. Теперь команду возглавляет Франческо Кальцона. Придаст ли импульс коллективу смена наставника?

    В предстоящей встрече под вопросом выход на поле форварда Виктора Осимхена. Нигериец вернулся с Кубка Африки не полностью здоровым. Если нападающий не попадет в заявку, то обороне «Барселоны» будет намного легче.

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    Фанаты «Барселоны» рады, что Роберт Левандовски набрал форму. Поляк довел число голов в Примере до двенадцати. Но у каталонцев есть кадровые проблемы. В Неаполе точно не сыграют Торрес, Фелиш, Бальде, Алонсо и Серхи Роберто.

    Букмекеры недооценивают «Барселону». Каталонцы в последних матчах наладили игру. Ранее клуб в четырех поединках Ла Лиги одержал три победы и один раз сыграл вничью.

    Ставка: Обе забьют за 1.65.

    «Ливерпуль» — «Лутон Таун»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ливерпуль» на «Энфилде» примет одного из аутсайдеров АПЛ. На данный момент красные лидируют в таблице. В активе команды 57 очков по итогам 25 встреч.

    Конкуренты находятся совсем близко. «Арсенал» и «Манчестер Сити» могут сразу воспользоваться осечкой красных. Сенсация вряд ли произойдет. «Ливерпуль» должен уверенно брать три очка.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Лутон» в нынешнем сезоне борется за выживание. У клуба весьма туманные перспективы. Сейчас команда находится на 18-м месте, записав в актив 20 очков.

    «Лутон» готовится к матчу на «Энфилде» не в лучшем настроении. Команда проиграла два предыдущих матча АПЛ. Сначала «Лутон» дома уступил «Шеффилду» (1:3), а затем — «Манчестер Юнайтед» (1:2). Скорее всего, клуб снова не завоюет очков.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.79.

    Общий коэффициент — 5.08.

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    Экспресс дня 21 февраля: прогноз, ставка (5.08), статистика, коэффициенты матча 21.02.2024. Экспресс. «Арсенал» удачно съездит в Порту, «Наполи» и «Барселона» обменяются голами
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