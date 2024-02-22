В рамках 1/16 финала Лиги конференций 22 февраля пройдет матч «Динамо» Загреб — «Бетис». Начало — в 20:45. «Динамо» Загреб — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Загреб

Путь в плей-офф: «Динамо» Загреб изначально получил путевку в основную сетку Лиги Европы. В своем квартете хорваты набрали 9 очков, заняв 2 место и пропустив вперед лишь чешскую «Викторию».

Последние матчи: Первый матч стыкового раунд Лиги конференций остался за хорватским «Динамо». Команда из Загреба с минимальным счетом переиграла испанский «Бетис» на его же территории (1:0).

Единственный и победный гол в составе чемпиона Хорватии на 75-й минуте забил нападающий Бруно Петкович.

Между играми в еврокубках «Динамо» сыграл матч в чемпионате Хорватии. На своем поле участник плей-офф Лиги конференций переиграл «Вараждин» (1:0). На 18-й минуте матча пенальти реализовал Бруно Петкович.

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Не сыграет: Стойкович, Дрмич и Рог — все получили травмы колена.

Состояние команды: Загребское «Динамо» сейчас находится в отменной форме, команда не проигрывает на протяжении последних пяти матчей: 4 победы и 1 ничья.

Если взять последние 18 матчей, то можно обратить внимание всего на одно поражение, которое «Динамо» потерпел от ФК «Локомотива» в матче хорватского первенства 23 января. В остальных встрачах «динамовцы» выиграли 14 матчей и 3 встречи свели к мирному исходу.

«Бетис»

Путь в плей-офф: В осенней части еврокубков «Бетис» играл в Лиге Европы. По итогам группового этапа испанский клуб финиширвал на 3 месте с активом в 9 очков.

«Бетис» обошел в турнирной таблице кипрский «Арис», который в итоге набрал 4. Ну а пропустили испанцы вперед себя «Рейнджерс» и «Спарту».

Последние матчи: «Бетис» провалил домашнюю игру Лиги конференций против загребского «Динамо», проиграв с минимальным счетом (0:1). Клуб Примеры в шаге от вылета из еврокубков, чтобы все исправить, нужно добиться победы на «Максимире» в Загребе.

Не сыграют: Сразу 5 футболистов «Бетиса» находятся в лазарете команды. Выбыли из строя Абнер, Иско, Марк Бартра и Гвидо Родригес.

Теперь есть и дисквалифицированный игрок — это аргентинский защитник Герман Песселья, который получил желтую карточку в первой игре против загребского «Динамо». На 91-й минуте игрок схлопотал «горчичник» и теперь будет пропускать ответную встречу.

Состояние команды: Левый вингер «Бетиса» Айосе Перес вернулся в строй после травмы. Это один из лидеров испанского клуба, до лазарета футболист провел 19 матчей, сделал одну голевую передачу и забил 4 гола.

Однако несмотря на возвращение, «Бетису» конечно же не хватает главной забивалы — атакующего полузащитника — Иско. Так что коллективу из Ла Лиги будет нелегко в битве против «Динамо» из Загреба.

Статистика для ставок

Первая встреча соперников завершилась победой «Динамо» Загреб со счетом 1:0

В 18 матчах хорваты проиграли лишь один раз

Лидер «Бетиса» Иско находится в лазерете испанского клуба

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой.

Коэффициенты матча Динамо З — Бетис 1X2Новым игрокам 2.903.352.55Бонус$9500

На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.23, а победа гостей — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.11 и 1.68 соответственно.

Прогноз: «Динамо» может в очередной раз воспользоваться слабой стороной «Бетиса», а именно отсутствием лидера испанской команды Иско. Без этого футболиста, стоит ожидать прохода хорватского клуба в 1/8 финала Лиги конференций.

Ставка: Фора «Динамо» (0) с коэффициентом 1.97.

Прогноз: Это тот случай, когда в матче может решить всего лишь 1 мяч. Футболисты «Динамо» и «Бетиса» будут осторожничать, чтобы не пропустить контратаку. Как показала первая игра, не стоит ожидать обилие забитых голов.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.19.