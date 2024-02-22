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    «Галатасарай» не проиграет при тотал больше 2,5 голов

    «Спарта» Прага — «Галатасарай». Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, Лига Европы, 22 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спарта» Прага — «Галатасарай»
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    «Галатасарай» выиграл первый матч
    Матч «Спарта» Прага — «Галатасарай» пройдет 22 февраля в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, начало — 23:00 (мск). Турки с трудом выиграли домашний поединок, чем для них закончится выезд в Прагу? «Спарта» Прага — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 22 Февраля 2024 года
    Спарта П
  • Прага
    •  Спарта П 23:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
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    «Спарта» Прага

    Путь в плей-офф: в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» Прага потерпела поражение от «Галатасарая» со счетом 2:3 на выезде.

    Теперь для выхода в следующий раунд турнира чешскому клубу нужно одержать победу с разницей минимум в два мяча, или хотя бы — один мяч, что позволит перевести игру в дополнительное время.

    Последние матчи: «Спарта» в прошлом туре чемпионата своей страны на своем одержала победу над «Слованом» Либерец (2:1).

    В 14 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при 13 победах.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных — нет, дисквалифицированы — Бирманчевич, Крейчи, Рынеш.

    Состояние команды: На сегодня у пражан серия в 13 побед в 14 матчах, так что у них великолепная форма, хотя единственное поражение им нанес как раз нынешний соперник.

    Закономерно, что благодаря таким результатам команда лидирует в чешской лиге с отрывом в четыре очка от своего ближайшего преследователя и принципиального соперника — «Славии» Прага.

    Бирманчевич, который дисквалифицирован на эту игру, является лучшим бомбардиром клуба в Лиге Европы с тремя голами.

    «Галатасарай»

    Путь в плей-офф: в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Галатасарай» на чужом поле одержал важну победу с результатом 3:2.

    Поэтому для выхода в следующий раунд турнира турецкому клубу достаточно даже ничьей, хотя при чужих трибунах против сильного соперника ему будет непросто достичь такого результата.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке стамбульцы также выиграли. На выезде им удалось разгромить на выезде «Анкарагюджю» (3:0).

    На сегодня у коллектива победная серия в 10 поединков во всех турнирах.

    Не сыграют: Бардакчи, Ндомбеле, Орье, Айхан, Зиеш — травмированы. Дисквалифицирован — Нельссон.

    Состояние команды: «Галатасарай» не знает поражений 14 поединков кряду во всех турнирах, при 12 победах и двух ничьих.

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    Закономерно, что столь блестящая форма позволяет гранду турецкого футбола лидировать в своем чемпионате, опережая своего ближайшего преследователя «Фенербахче» на два очка.

    Поскольку клуб играет в Лиге Европы после вылета из Лиги чемпионов, где занял третье место в своей группе, Демирбай, Мертес и Икарди — его единственные авторы голов в турнире.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Спарты» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Спарты» забивали оба соперника

    • в 10 последних матчах «Галатасарай» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спарта» Прага — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.65, победа «Галатасарая» — в 2.65.

    ТБ 2,5 считается более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: в 10 последних матчах гости победили. Посему трудно поверить, как хозяева смогут остановить эту машину

    Безусловно, в 14 последних матчах «Спарта» проиграла лишь раз, но это поражение ей нанес как раз нынешний соперник.

    Ставка: «Галатасарай» победит за 2.65.

    Прогноз: «Галатасарай» не проиграет при тотал больше 2,5 голов, ведь в семи из 10 последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Галатасарай» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.85.

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    «Спарта» Прага — «Галатасарай»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» не проиграет при тотал больше 2,5 голов
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