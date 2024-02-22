Матч «Спарта» Прага — «Галатасарай» пройдет 22 февраля в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, начало — 23:00 (мск). Турки с трудом выиграли домашний поединок, чем для них закончится выезд в Прагу? «Спарта» Прага — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спарта» Прага

Путь в плей-офф: в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» Прага потерпела поражение от «Галатасарая» со счетом 2:3 на выезде.

Теперь для выхода в следующий раунд турнира чешскому клубу нужно одержать победу с разницей минимум в два мяча, или хотя бы — один мяч, что позволит перевести игру в дополнительное время.

Последние матчи: «Спарта» в прошлом туре чемпионата своей страны на своем одержала победу над «Слованом» Либерец (2:1).

В 14 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при 13 победах.

Все прогнозы на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных — нет, дисквалифицированы — Бирманчевич, Крейчи, Рынеш.

Состояние команды: На сегодня у пражан серия в 13 побед в 14 матчах, так что у них великолепная форма, хотя единственное поражение им нанес как раз нынешний соперник.

Закономерно, что благодаря таким результатам команда лидирует в чешской лиге с отрывом в четыре очка от своего ближайшего преследователя и принципиального соперника — «Славии» Прага.

Бирманчевич, который дисквалифицирован на эту игру, является лучшим бомбардиром клуба в Лиге Европы с тремя голами.

«Галатасарай»

Путь в плей-офф: в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Галатасарай» на чужом поле одержал важну победу с результатом 3:2.

Поэтому для выхода в следующий раунд турнира турецкому клубу достаточно даже ничьей, хотя при чужих трибунах против сильного соперника ему будет непросто достичь такого результата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке стамбульцы также выиграли. На выезде им удалось разгромить на выезде «Анкарагюджю» (3:0).

На сегодня у коллектива победная серия в 10 поединков во всех турнирах.

Не сыграют: Бардакчи, Ндомбеле, Орье, Айхан, Зиеш — травмированы. Дисквалифицирован — Нельссон.

Состояние команды: «Галатасарай» не знает поражений 14 поединков кряду во всех турнирах, при 12 победах и двух ничьих.

Закономерно, что столь блестящая форма позволяет гранду турецкого футбола лидировать в своем чемпионате, опережая своего ближайшего преследователя «Фенербахче» на два очка.

Поскольку клуб играет в Лиге Европы после вылета из Лиги чемпионов, где занял третье место в своей группе, Демирбай, Мертес и Икарди — его единственные авторы голов в турнире.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Спарты» было забито больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Спарты» забивали оба соперника

в 10 последних матчах «Галатасарай» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спарта» Прага — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.65, победа «Галатасарая» — в 2.65.

ТБ 2,5 считается более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.20.

Прогноз: в 10 последних матчах гости победили. Посему трудно поверить, как хозяева смогут остановить эту машину

Безусловно, в 14 последних матчах «Спарта» проиграла лишь раз, но это поражение ей нанес как раз нынешний соперник.

Ставка: «Галатасарай» победит за 2.65.

Прогноз: «Галатасарай» не проиграет при тотал больше 2,5 голов, ведь в семи из 10 последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Галатасарай» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.85.