Матч «Карабах» — «Брага» пройдет 22 февраля в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, начало — 20:45 (мск). «Карабах» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

Путь в плей-офф: в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Карабах» несколько неожиданно обыграл «Брагу» на выезде со счетом 4:2.

Теперь для выхода в следующий раунд турнира азербайджанскому клубу достаточно даже проиграть на своем поле с минимальной разницей мячей.

Последние матчи: «Карабах» в прошлом туре чемпионата своей страны дома потерял очки в результативной игре с «Сабахом» (3:3).

В трех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при одном поражении и одной ничьей.

Все прогнозы на Лигу Европы

Не сыграют: травмирован — Жулио Ромао, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: В 16 предыдущих матчах во всех турнирах клуб потерпел лишь одно поражение при 13 победах и двух ничьих.

В своем первенстве команда уверенно лидирует с отрывом в 15 очков от своего ближайшего преследователя, так что вопрос с чемпионством по сути решен.

Жуниньо — лучший бомбардир хозяев в Лиге Европы. На его счету три гола, два из которых стали решающими в двух матчах.

«Брага»

Путь в плей-офф: в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Брага» на своем поле преподнесла фанатам неприятный сюрприз, уступив «Карабаху» со счетом 2:4.

Поэтому для выхода в следующий раунд турнира португальскому клубу необходимо не просто побеждать, а хотя бы выигрывать с разницей в два гола, чтобы перевести игру в дополнительное время.

Последние матчи: в предыдущем туре португальской Примейры гости одержали победу. На своем поле «Канониры» обыграли «Фаренсе» (2:1).

В трех последних поединках в разных турнирах коллектив одержал только одну победу при двух поражениях.

Не сыграют: Брума — травмирован. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: «Брага» демонстрирует противоречивую форму, ведь в пяти последних матчах дважды выиграла и дважды проиграла при одной ничьей.

Поэтому коллектив ведет непростую борьбу в зоне еврокубков, где опережает своего ближайшего преследователя только на два балла.

Поскольку клуб играет в Лиге Европы после вылета из Лиги чемпионов, где занял третье место в своей группе, Моутиньо и Банза — его единственные авторы голов в турнире.

Статистика для ставок

в семи последних матчах «Карабаха» было забито больше 2,5 голов

в семи последних матчах «Карабаха» забивали оба соперника.

в трех последних матчах «Браги» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.65, победа «Карабаха» — в 2.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.70 и 2.13.

Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивали оба соперника. Более того, в этих же играх было забито больше 2,5 голов.

При этом в трех последних матчах «Браги» также было забито больше 2,5 голов.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в пяти из шести последних матчей «Карабаха» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.65.