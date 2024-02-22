ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симоне ИндзагиСкромное обаяние «нерадзурри». Индзаги — самый недооцененный тренер Европы Мохамед СалахЧто делать «ПСЖ» после ухода Мбаппе: купить Салаха, двух нидерландцев, молодого француза и еще несколько идей «Арсенал»«Порту» — «Арсенал». Онлайн
    Все новости спорта

    Сможет ли «Брага» отыграться против «Карабаха»?

    «Карабах» — «Брага». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, Лига Европы, 22 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Брагу Прогнозы на Португалия Прогнозы на Карабах Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Брага»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Карабах» выиграл в первом матче на выезде
    Матч «Карабах» — «Брага» пройдет 22 февраля в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, начало — 20:45 (мск). «Карабах» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 22 Февраля 2024 года
    Карабах
  • Лига Европы. 1/16 финала
    •  Карабах 20:45 Брага Брага
  • Брага
    •

    «Карабах»

    Путь в плей-офф: в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Карабах» несколько неожиданно обыграл «Брагу» на выезде со счетом 4:2.

    Теперь для выхода в следующий раунд турнира азербайджанскому клубу достаточно даже проиграть на своем поле с минимальной разницей мячей.

    Последние матчи: «Карабах» в прошлом туре чемпионата своей страны дома потерял очки в результативной игре с «Сабахом» (3:3).

    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при одном поражении и одной ничьей.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Не сыграют: травмирован — Жулио Ромао, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: В 16 предыдущих матчах во всех турнирах клуб потерпел лишь одно поражение при 13 победах и двух ничьих.

    В своем первенстве команда уверенно лидирует с отрывом в 15 очков от своего ближайшего преследователя, так что вопрос с чемпионством по сути решен.

    Жуниньо — лучший бомбардир хозяев в Лиге Европы. На его счету три гола, два из которых стали решающими в двух матчах.

    «Брага»

    Путь в плей-офф: в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Брага» на своем поле преподнесла фанатам неприятный сюрприз, уступив «Карабаху» со счетом 2:4.

    Поэтому для выхода в следующий раунд турнира португальскому клубу необходимо не просто побеждать, а хотя бы выигрывать с разницей в два гола, чтобы перевести игру в дополнительное время.

  • Клопп покинет «Ливерпуль»: шесть ключевых вопросов о будущем клуба и тренера
  • Немецкий специалист шокировал всех, объявив, что покинет мерсисайдцев летом
  • 26/01/2024

    • Последние матчи: в предыдущем туре португальской Примейры гости одержали победу. На своем поле «Канониры» обыграли «Фаренсе» (2:1).

    В трех последних поединках в разных турнирах коллектив одержал только одну победу при двух поражениях.

    Не сыграют: Брума — травмирован. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: «Брага» демонстрирует противоречивую форму, ведь в пяти последних матчах дважды выиграла и дважды проиграла при одной ничьей.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Поэтому коллектив ведет непростую борьбу в зоне еврокубков, где опережает своего ближайшего преследователя только на два балла.

    Поскольку клуб играет в Лиге Европы после вылета из Лиги чемпионов, где занял третье место в своей группе, Моутиньо и Банза — его единственные авторы голов в турнире.

    Статистика для ставок

    • в семи последних матчах «Карабаха» было забито больше 2,5 голов

    • в семи последних матчах «Карабаха» забивали оба соперника.

    • в трех последних матчах «Браги» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.65, победа «Карабаха» — в 2.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.70 и 2.13.

    Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивали оба соперника. Более того, в этих же играх было забито больше 2,5 голов.

    При этом в трех последних матчах «Браги» также было забито больше 2,5 голов.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в пяти из шести последних матчей «Карабаха» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.65.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.39
  • Прогноз на матч Вондроушова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Остапенко — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Марожан — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Спартак — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Шинник — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Эмбер — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Панатинаикос — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Гент — Маккаби Х
  • Футбол
  • Сегодня в 20:40
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Порту — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Порту — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.08
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Карабах» — «Брага»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Брага» отыграться против «Карабаха»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры