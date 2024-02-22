«Фрайбург»
Путь в плей-офф: «Фрайбург» стартовал сразу в Лиге Европы, где на групповой стадии стал вторым, набрав в шести поединках 12 баллов.
Дружина Кристиана Штрайха дважды уступила «Весхт Хэму», но по два раза смогла обыграть греческий «Олимпиакос» и сербскую «Бачка-Тополу».
Последние матчи: На выходных «бразильцы из Брайсгау» в рамках чемпионата Германии, где они идут восьмыми в таблице, сыграли на своем поле вничью с «Айнтрахтом» 3:3. А перед этим состоялась выездная мировая в первой игре с предстоящим противником 0:0.
Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.
Состояние команды: «Фрайбург» не может выиграть вот уже на протяжении пяти матчей во всех турнирах, трижды уступив в данном отрезке при двух мировых. Всего же за минувшие восемь поединков у команды только одна победа и четыре фиаско.
«Ланс»
Путь в плей-офф: «Ланс» свой путь начал в Лиге чемпионов, где на групповой стадии он стал третьим и переместился в этот турнир. В шести играх команда по два раза побеждала, играла вничью и уступала.
Подопечные Франка Эза в итоговой таблице оказались ниже лондонского «Арсенала» и «ПСВ» Эйндховен, но смогли опередить испанскую «Севилью».
Последние матчи: «Кроваво-золотые» свои две последние игры свели вничью. Первая из них была дома с предстоящим противником, а вторая — в рамках чемпионата Франции, в котором они идут шестыми, с «Реймсом» в гостях 1:1.
Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными. Все лидеры команды в строю.
Состояние команды: «Ланс» не знает горечи поражений вот уже на протяжении последних своих пяти встреч с учетом всех турниров. В этом отрезке он сперва добился трех выигрышей кряду, а затем дважды подряд сыграл вничью. Последний раз коллектив уходил с поля поверженным чуть больше месяца тому назад, проиграв тогда дома 0:2 «ПСЖ».
Статистика для ставок
- У «Фрайбурга» в родных стенах только одно фиаско за прошедшие девять матчей при четырех викториях
- «Ланс» вне родных стен потерпел только одно поражение за прошедшие пять игр во всех турнирах
- Между собой эти клубы провели только один поединок, который завершился мировой 0:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фрайбурга» — 2.42, победа «Ланса» — 3.10, ничья — 3.59.
Коэффициенты матча Фрайбург — Ланс
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.99 и 1.92 соответственно.
Прогноз: В ответном поединке этих команд ждем обмена результативными ударами, ведь первый сухой матч стал одним из немногих безголевых для этих команд в последнее время.
Рекомендуемая Ставка: обе забьют 1.81.
Прогноз: И также считаем, что родные стены, где «Фрайбург» выступает очень даже неплохо, будут хорошим подспорьем и помогут добыть победу еще в основное время, даже несмотря на их неудачную серию в последнем отрезке.
Ставка: победа «Фрайбурга» 2.42.