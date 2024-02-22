22 февраля в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы немецкий «Фрайбург» на своем поле примет «Ланс». Начало встречи — в 20:45 по мск. «Фрайбург» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

Путь в плей-офф: «Фрайбург» стартовал сразу в Лиге Европы, где на групповой стадии стал вторым, набрав в шести поединках 12 баллов.

Дружина Кристиана Штрайха дважды уступила «Весхт Хэму», но по два раза смогла обыграть греческий «Олимпиакос» и сербскую «Бачка-Тополу».

Последние матчи: На выходных «бразильцы из Брайсгау» в рамках чемпионата Германии, где они идут восьмыми в таблице, сыграли на своем поле вничью с «Айнтрахтом» 3:3. А перед этим состоялась выездная мировая в первой игре с предстоящим противником 0:0.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Фрайбург» не может выиграть вот уже на протяжении пяти матчей во всех турнирах, трижды уступив в данном отрезке при двух мировых. Всего же за минувшие восемь поединков у команды только одна победа и четыре фиаско.

«Ланс»

Путь в плей-офф: «Ланс» свой путь начал в Лиге чемпионов, где на групповой стадии он стал третьим и переместился в этот турнир. В шести играх команда по два раза побеждала, играла вничью и уступала.

Подопечные Франка Эза в итоговой таблице оказались ниже лондонского «Арсенала» и «ПСВ» Эйндховен, но смогли опередить испанскую «Севилью».

Последние матчи: «Кроваво-золотые» свои две последние игры свели вничью. Первая из них была дома с предстоящим противником, а вторая — в рамках чемпионата Франции, в котором они идут шестыми, с «Реймсом» в гостях 1:1.

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными. Все лидеры команды в строю.

Состояние команды: «Ланс» не знает горечи поражений вот уже на протяжении последних своих пяти встреч с учетом всех турниров. В этом отрезке он сперва добился трех выигрышей кряду, а затем дважды подряд сыграл вничью. Последний раз коллектив уходил с поля поверженным чуть больше месяца тому назад, проиграв тогда дома 0:2 «ПСЖ».

Статистика для ставок

У «Фрайбурга» в родных стенах только одно фиаско за прошедшие девять матчей при четырех викториях

«Ланс» вне родных стен потерпел только одно поражение за прошедшие пять игр во всех турнирах

Между собой эти клубы провели только один поединок, который завершился мировой 0:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фрайбурга» — 2.42, победа «Ланса» — 3.10, ничья — 3.59.

Коэффициенты матча Фрайбург — Ланс 1X2Новым игрокам 2.403.453.00Бонус$9500

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.99 и 1.92 соответственно.

Прогноз: В ответном поединке этих команд ждем обмена результативными ударами, ведь первый сухой матч стал одним из немногих безголевых для этих команд в последнее время.

Рекомендуемая Ставка: обе забьют 1.81.

Прогноз: И также считаем, что родные стены, где «Фрайбург» выступает очень даже неплохо, будут хорошим подспорьем и помогут добыть победу еще в основное время, даже несмотря на их неудачную серию в последнем отрезке.

Ставка: победа «Фрайбурга» 2.42.