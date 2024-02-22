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    «Рома» — «Фейеноорд». Ставка (к. 2,20) и прогноз на 1/16 финала Лиги Европы 22 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Фейеноорд»
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    Лоренцо Пеллегрини
    «Рома» — «Фейеноорд». Матч пройдет в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы 22 февраля, начало — 23:00 (мск) «Рома» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 22 Февраля 2024 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 23:00 Фейеноорд Фейеноорд
  • Лига Европы. 1/16 финала
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    «Рома»

    Турнирное положение: в чемпионате Италии команда Даниэле Де Росси идет сейчас на шестом месте с 41 очком, от зоны Лиги чемпионов ее отделяет всего четыре балла, что с учетом текущей формы команды довольно немного.

    Последние матчи: первый матч против «Фейеноорда» джаллоросси сыграли на выезде вничью со счетом 1:1. Пропустив первыми в конце первого тайма, они усилили натиск после перерыва и смогли сравнять счет после точного удара Ромелу Лукаку.

    В последнем туре Серии А «Рома» легко обыграла на выезде «Фрозиноне» со счетом 3:0, причем часть основных игроков получила передышку (Дибала, Пеллегрини, Спинаццола).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Не сыграют: давно травмирован Абрахам, пропустит также из-за травмы матч Ндика, но он не основной защитник при Де Росси.

    Состояние команды: после увольнения Моуринью «Рома» раскрепостилась и заиграла в свое удовольствие. Де Росси дает гораздо больше свободы игрокам, при нем снова забилистал «капитано футуро» Пеллегрини, который как раз надел капитанскую повязку Де Росси после окончания его карьеры.

    «Фейеноорд»

    Турнирное положение: в чемпионате Нидерландов «Фейеноорд» располагается на втором месте с 52 очками. Отрыв от феноменального играющего в нынешнем сезоне «ПСВ Эйндховен» составляет 10 очков.

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    • Последние матчи: в первой игре против «Ромы» команда Арне Слота имела инициативу в первом тайме, смогла забить усилиями Игора Пайшао, но затем все равно сказался более высокий класс итальянцев, которые смогли отыграться.

    Не сыграют: из серьезных потерь стоит отметить лишь травму основного голкипера Джастина Бейло, остальные не являются игроками старта.

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    Состояние команды: «Фейеноорд» находится в неплохой форме, обладает довольно качественным составом, по праву занимает второе место в Эредивизи и неплохо выглядел в первом матче против «Ромы».

    Статистика для ставок

    • Первый матч завершился со счетом 1:1

    • При новом тренере Де Росси «Рома» потерпела в Серии А лишь одно поражение от лидера «Интера», остальные встречи выиграла

    • В чемпионате Нидерландов «Фейеноорд» не проигрывает на протяжении восьми туров

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ромы» дают 2,20, на «Фейеноорд» — 3,40, ничейный исход букмекеры оценивают в 3,70.

    Коэффициенты матча Рома — Фейеноорд

    1X2Новым игрокам
  • 2.103.703.40Бонус$9500
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    Прогноз: римляне более классная команда, которая вдохнула новой жизнью после увольнения Моуринью. При бешеной поддержке своих тиффози «Рома» должна побеждать в основное время, хотя это будет сделать непросто.

    Ставка: победа «Ромы» в основное время за 2,20.

    Прогноз: более рисковым вариантом станет, что «Фейеноорд» не сможет поразить ворота соперника. Игра будет довольно осторожной, «Рома» попытается завладеть инициативой, но будет строго играть у своих ворот.

    Ставка: «Фейеноорд» не забьет за 3,10.

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    «Рома» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на футбол. Римляне подтвердят статус фаворита
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