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    «МЮ» проиграл «Брайтону» на выезде

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    В матче 2-го тура чемпионата Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» одержал домашнюю победу над «Манчестер Юнайтед» — 3:2.

    «МЮ»
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    Счет в матче на 25-й минуте открыл хозяева. Марч прошёл по левому флангу и здорово навесил в штрафную, Гленн Мюррей оторвался от защитника и сильно пробил мимо голкипера низом.

    Спустя две минуты «Брайтон» удвоил счет. Кнокар получил мяч в штрафной после навеса Гросса, выполнил короткую передачу на Шейна Даффи, который переправил мяч в левый нижний угол мимо де Хеа.

    Отквитать один мяч «МЮ» удалось на 34-й минуте. После подачи углового мяч перелетел через всю штрафную хозяев, Шоу пробил, попал в соперника, мяч срикошетил к Ромелу Лукаку, и тот с линии вратарской головой переправил его в сетку.

    На 44-й минуте в ворота манкунианцев был назначен пенальти — Бейи в своей штрафной в подкате сбил Паскаля Гросса. Сам пострадавший и реализовал удар.

    Сократить отставание до минимума «МЮ» удалось лишь на 5-й компенсированной минуте — Поль Погба реализовал пенальти за фол Даффи, установив окончательный счет.

    «Брайтон», набрав 3 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице английского первенства, «Манчестер Юнайтед» (3) — на 10-й строчке. 0

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