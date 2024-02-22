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    «Аякс» вырвет путевку в следующий раунд турнира?

    «Будё-Глимт» — «Аякс». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 22 февраля 2024 года

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    «Аякс» — «Будё-Глимт». 1/16 финала Лиги конференций
    В рамках 1/16 финала Лиги конференций 22 февраля пройдет матч «Будё-Глимт» — «Аякс». Начало — в 20:45 «Будё-Глимт» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 22 Февраля 2024 года
    Будё-Глимт
  • Будё
    •  Будё-Глимт 20:45 Аякс Аякс
  • Амстердам
    •

    «Будё-Глимт»

    Путь в плей-офф: В 1/16 финала Лиги конференций «Будё-Глимт» вышел, заняв 2 место в своей группе. В турнирной таблице норвежцы обоши такие клубы как «Бешикташ» и «Лугано».

    «Будё-Глимт» в 6 матчах основной сетки одержал 3 победы, 1 встречу завершил вничью и 2 проиграл, тем самым набрав 10 очков. Норвежцы пропустили вперед лишь бельгийский «Брюгге».

    Последние матчи: В первом матче плей-офф Лиги конференций «Будё-Глимт» и «Аякс» устроили голевую феерию, обменявшись голами (2:2). В составе норвежского коллектива дублем отметился датский полузащитник Альберт Грёнбэк.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Не сыграет: В ответном матче 1/16 финала не сможет сыграть норвежский защитник Один Бьортуфт, который получил красную карточку в первой игре против «Аякса». Из-за травмы не сыграет российский вратарь Никита Хайкин.

    Состояние команды: К ответному матчу «Будё-Глимт» подходит в деморализованном состоянии, так как упустил важную победу над «Аяксом» в гостевой встрече, ведя с преимуществом в 2 гола.

    «Аякс»

    Путь в плей-офф: В групповом этапе Лиги Европы «Аякс» занял 3 место и квалифицировался в 1/16 финала Лиги конференций. В своем квартете нидерландский клуб набрал 5 очков, опередив в турнирной таблице греческий АЕК.

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  • 17/02/2024

    • Путевку в Лигу конференций соперники рызграли в последнем 6 туре групповом этапе. «Аякс» на своем поле переиграл АЕК (3:1). Амстердамцы уступили первые два места «Брайтону» и «Марселю», которые набрали 13 и 11 очков соответственно.

    Последние матчи: «Аякс» в противостоянии с «Будё-Глимтом» включился в игру лишь в концовке. В компенсированное время амстердамцы смогли отправить в сетку ворот норвежцев 2 мяча и уйти от поражения. На 91-й минуте Бранко ван ден Бомен реализовал пенальти, а на 97-й минуте спасительный гол для «Аякса» забил Стивен Бергейс.

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    Не сыграют: Сразу же 6 футболистов «Аякса» не смогут помочь своей команде в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. В лазарете амстердамского коллектива находятся Авила, Бергвейн, Ренч, Годтс, ван Аксел Донген и ван ден Бомен. Дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Состояние команды: На внутренней арене «Аякс» сильно отстал от лидера чемпионата — ПСВ. А в рамках минувшего 22 тура амстердамцы упустили возможность догнать АЗ в турнирной таблице. «Аякс» сыграл вничью с командой НЕК (2:2). На данный момент «Аякс» занимает в чемпионате Нидерландов 5 место, набрав 36 очков.

    Статистика для ставок

    • В первом матче 1/16 финала «Будё-Глимт» и «Аякс» сыграли вничью (2:2)

    • «Аякс» не может выиграть в 4-м матче подряд

    • «Будё-Глимт» упустил преимущество над «Аяксом» в 2 мяча в концовке матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.86, а побед хозяев — в 2.50.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: В этом матче сложно выбрать победителя, но можно сыграть на результативности матча. «Будё-Глимт» и «Аякс» умеют играть открыто и результативно. 4 мяча в первом круге — лишь подтвердили это.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что «Аякс» одержит победу. Во-первых, класс команды выше соперника, во-вторых амстердамцам удалось уйти от поражения, уступая в 2 гола. А этот факт может сыграть ключевую роль в поединке против норвежцев.

    Ставка: Победа «Аякса» с коэффициентом 2.39.

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