«СКА-Хабаровск» объявил о назначении нового главного тренера

Новым главным тренеромстал сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано до конца сезона.

Известно, что помогать Евсееву будут тренер Александр Гришин, тренер по вратарям Владимир Сычёв и специалист по физподготовке Юрий Солане.

Контракт с прежним наставником «армейцев» Сергеем Передней расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним работу с главной командой прекращают тренеры Александр Ушахин и Дмитрий Тяпушкин.

Напомним, Евсеев вошёл в тренерский штаб «Анжи» этим летом, во второй половине прошлого сезона он возглавлял «Амкар».

После семи туров первенства ФНЛ «СКА-Хабаровск» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе десять очков. 0