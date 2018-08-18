Несмотря на финансовые проблемы, «Анжи» будет участвовать в Юношеской лиги УЕФА

примет участие в розыгрыше Юношеской лиги УЕФА в сезоне-2018/19, несмотря на финансовые проблемы клуба, заявил директор махачкалинской команды

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«Несмотря на сложное финансовое положение и проблемы клуба, молодежный состав "Анжи" примет участие в Юношеской лиге УЕФА. Основную часть расходов берет на себя Союз европейских футбольных ассоциаций, а также спонсоры турнира, которые заинтересованы в развитии юношеского футбола. Домашние матчи футболисты будут проводить на "Анжи-Арене" в Каспийске. Повторюсь, что никаких опасений нет», — цитирует Флегонтова ТАСС.

Группы в Юношеской лиге УЕФА будут соответствовать группам основного турнира Лиги чемпионов. Таким образом, «Локомотив» и ЦСКА гарантированно примут участие в турнире. Также в Юношеской лиге УЕФА существует так называемый путь представителей лиг, в котором махачкалинский «Анжи» примет участие как обладатель Кубка РФС 2017 года для игроков в возрасте до 17 лет. 0