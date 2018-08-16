Хет-трик Дзюбы вывел «Зенит» в 4-й раунд квалификации Лиги Европы

Питерскийв ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы одержал домашнюю победу над минским— 8:1 д.в.

Напомним, что первый матч «Зенит» проиграв Минске со счетом 0:4, но по сумме двух матчей вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ.

Питерцы открыли счет на 22-й минуте. Паредес с фланга исполнил штрафной, голкипер Горбунов ошибся на выходе и пустил игровой снаряд себе за спину, а тот залетел в цель без лишних касаний.

На 66-й минуте уже Кристиан Нобоа исполнил отличный удар со штрафного, мяч залетел в дальний верхний угол ворот.

На 72-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве — Леандро Паредес получил вторую желтую карточку.

А три минуты спустя счет стал крупным. Заболотный скинул головой в штрафную площадь, а Артем Дзюба в падении мяч отправил в ворота.

На 78-й минуте прошла передача верхом с центрального круга, а Артем Дзюба уже с линии штрафной своим ударом оформил дубль.

Матч перешел в экстра-таймы, где на 99-й минуте «Динамо» отквитало один мяч. Прошел простой заброс в штрафную площадь, Корзун изловчился в борьбе с защитником пробить. Лунёв справился с мячом, но вот с добиванием Яхайа уже вариантов спасти не было.

На 108-й минуте прошел силовой прострел в чужую штрафную от Дзюбы, вратарь отбил мяч перед собой, но прямо на Дриусси, который сработал здорово на добивании.

На 115-й минуте в ворота «Динамо» был назначен пенальти за фол против Мака, который реализовал Артем Дзюба, а на 120-й минуте уже Артем Дзюба заработал пенальти, который реализовал Роберт Мак. При этом Максим Швецов получил вторую желтую карточку.

Спустя две минуты Роберт Мак оформил дубль, отправив 8-й мяч в ворота минского «Динамо».

В 4-м раунде квалификации плей-офф «Зенит» сыграет с норвежским «Мольде».