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    Хет-трик Дзюбы вывел «Зенит» в 4-й раунд квалификации Лиги Европы

    Лига Европы Зенит Футбол России
    Питерский «Зенит» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы одержал домашнюю победу над минским «Динамо» — 8:1 д.в.

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    Напомним, что первый матч «Зенит» проиграв Минске со счетом 0:4, но по сумме двух матчей вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ.

    Питерцы открыли счет на 22-й минуте. Паредес с фланга исполнил штрафной, голкипер Горбунов ошибся на выходе и пустил игровой снаряд себе за спину, а тот залетел в цель без лишних касаний.

    На 66-й минуте уже Кристиан Нобоа исполнил отличный удар со штрафного, мяч залетел в дальний верхний угол ворот.

    На 72-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве — Леандро Паредес получил вторую желтую карточку.

    А три минуты спустя счет стал крупным. Заболотный скинул головой в штрафную площадь, а Артем Дзюба в падении мяч отправил в ворота.

    На 78-й минуте прошла передача верхом с центрального круга, а Артем Дзюба уже с линии штрафной своим ударом оформил дубль.

    Матч перешел в экстра-таймы, где на 99-й минуте «Динамо» отквитало один мяч. Прошел простой заброс в штрафную площадь, Корзун изловчился в борьбе с защитником пробить. Лунёв справился с мячом, но вот с добиванием Яхайа уже вариантов спасти не было.

    На 108-й минуте прошел силовой прострел в чужую штрафную от Дзюбы, вратарь отбил мяч перед собой, но прямо на Дриусси, который сработал здорово на добивании.

    На 115-й минуте в ворота «Динамо» был назначен пенальти за фол против Мака, который реализовал Артем Дзюба, а на 120-й минуте уже Артем Дзюба заработал пенальти, который реализовал Роберт Мак. При этом Максим Швецов получил вторую желтую карточку.

    Спустя две минуты Роберт Мак оформил дубль, отправив 8-й мяч в ворота минского «Динамо».

    В 4-м раунде квалификации плей-офф «Зенит» сыграет с норвежским «Мольде».

    Лига Европы 3-й отборочный раунд Ответный матч
    «Зенит» (Россия) — «Динамо» Мн (Белоруссия) — 8:1 д.в. (1:0, 3:0, 4:1)
    Голы: Паредес, 22 (1:0). Нобоа, 66 (2:0). Дзюба, 75 (3:0). Дзюба, 78 (4:0). Яхая, 99 (4:1). Дриусси, 109 (5:1). Дзюба, 115 — с пенальти (6:1). Мак, 120+2 — с пенальти (7:1). Мак, 120+3 (8:1)«Зенит»: Лунев, Анюков, Мевля, Иванович, Набиуллин (Заболотный, 59), Паредес, Нобоа (Смольников, 104), Эрнани (Дриусси, 61), Кузяев, Дзюба, Ерохин (Мак, 102)«Динамо»: Горбунов, Бегунов, Швецов, Галович, Роша (Гаврилович, 92), Шитов, Треботич (Наваловский, 72), Яхая, Корзун, Хващинский (Капленко, 55), Иванов (Макась, 64)Предупреждения: Нобоа, 11. Бегунов, 22. Швецов, 45+2. Паредес, 64Удаления: Паредес, 72. Швецов, 120+1
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