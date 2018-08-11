Адиев: Клубу и так плохо, а его хотят уничтожить еще сильнее

Главный тренерпосле поражения отв третьем туре РПЛ (0:1) прокомментировал ситуацию в клубе.

«Нужно быть осторожным в своих комментариях. Неправильным словом я могу вызвать негатив. Но у меня есть пожелания, когда вижу, как клубы умирают. Я даже не касаюсь судейских тем. Когда клубу и так плохо, его хотят еще сильнее уничтожить — я вам уже говорил чуть раньше про комментарии специалистов. Все топчут, даже маленькие ростки. У многих такие вещи присутствуют», — цитирует Адиева «Спорт-Экспресс».

«Есть ли ощущение, что все будет лучше? У меня только одно ощущение — наша республика Дагестан. То, что происходит там, меня как тренера очень сильно мотивирует. Понятно, что нам что-то недоплачивают, но не все в жизни аргументируется валютными знаками. В любом кафе, ресторане, селе только и обсуждается "Анжи"!

И уверяю вас, процентов 80 жителей Дагестана сегодня сидело у телевизора! Люди сплотились вокруг команды. Я и мотивировал ребят перед игрой так: пока мы будем выходить на поле, будем биться за наших болельщиков, олимпийских чемпионов, правительство, которое прилагает усилия для спасения клуба», — заявил тренер.

«Есть ли уверенность, что "Анжи" сыграет еще хотя бы пять матчей? Я в своей жизни много чего видел, поэтому никогда не строю долгих перспектив… Сегодня у нас есть тренировка, мы выходим. Потом есть игра — играем. А дальше — как получится. Я уверен только в сегодняшнем дне», — добавил тренер.

Напомним, единственный гол «Анжи» пропустил после того, как с поля были удалены два игрока махачкалинцев. 0