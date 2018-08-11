ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Моуринью выиграл на старте АПЛПобеда МЮ над «Лестером» вряд ли успокоит Моуринью
  • 23:31
    • «Крылья Советов» на выезде обыграли «Ростов»
  • 20:59
    • «Спартак» в большинстве дожал «Анжи»
  • 22:51
    • Каррера: Трансфер Еременко — это идея Федуна
  • 22:20
    • Кадиев: Шансов не было, арбитры удалили бы третьего или четвертого
  • 22:07
    • Каррера: 50 минут матча мы провели в штрафной «Анжи»
    Все новости спорта

    Адиев: Клубу и так плохо, а его хотят уничтожить еще сильнее

    Анжи Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Спартака» в третьем туре РПЛ (0:1) прокомментировал ситуацию в клубе.

    Магомед Адиев
    Магомед Адиев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Нужно быть осторожным в своих комментариях. Неправильным словом я могу вызвать негатив. Но у меня есть пожелания, когда вижу, как клубы умирают. Я даже не касаюсь судейских тем. Когда клубу и так плохо, его хотят еще сильнее уничтожить — я вам уже говорил чуть раньше про комментарии специалистов. Все топчут, даже маленькие ростки. У многих такие вещи присутствуют», — цитирует Адиева «Спорт-Экспресс».

    «Есть ли ощущение, что все будет лучше? У меня только одно ощущение — наша республика Дагестан. То, что происходит там, меня как тренера очень сильно мотивирует. Понятно, что нам что-то недоплачивают, но не все в жизни аргументируется валютными знаками. В любом кафе, ресторане, селе только и обсуждается "Анжи"!

    И уверяю вас, процентов 80 жителей Дагестана сегодня сидело у телевизора! Люди сплотились вокруг команды. Я и мотивировал ребят перед игрой так: пока мы будем выходить на поле, будем биться за наших болельщиков, олимпийских чемпионов, правительство, которое прилагает усилия для спасения клуба», — заявил тренер.

    «Есть ли уверенность, что "Анжи" сыграет еще хотя бы пять матчей? Я в своей жизни много чего видел, поэтому никогда не строю долгих перспектив… Сегодня у нас есть тренировка, мы выходим. Потом есть игра — играем. А дальше — как получится. Я уверен только в сегодняшнем дне», — добавил тренер.

    Напомним, единственный гол «Анжи» пропустил после того, как с поля были удалены два игрока махачкалинцев. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ковачич — в «Челси». Игрок без позиции, который пригодится Сарри
  • Вчера в 23:10
    •
  • Прогноз
  • «Севилья» — «Барселона»
  • 3,30
  • Завтра в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поможет ли Смолов забить «Локомотиву» долгожданный гол?
  • «Оренбург» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2,10
    •
  • Сможет ли «Томь» закрепиться на вершине ФНЛ?
  • «Томь» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 1,84
    •
  • Скидка от «Ливерпуля» не поможет «Вест Хэму»
  • «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Урал» — «Динамо» Футбол РПЛ. ЦСКА вновь не выиграл, «Спартак» одолел «Анжи», «Рубин» примет «Зенит»Обзор матчей третьего тура чемпионата России по футболу 23:330
  • 19:54
    • «Монако» с победы стартовал в чемпионате Франции
  • 19:37
    • Гончаренко: Нам не хватило свежего игрока, чтобы победить
  • 19:24
    • Аленичев: Играли только на победу
    Люк Шоу Футбол АПЛ. «МЮ» справился с «Лестером», «Челси» обыграл «Хаддерсфилд Таун»Обзор матчей первого тура английской Премьер-лиги 19:040
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Низовые игры в РПЛ и осторожная вера в «шпор»
  • 4,83
    •
  • 23:06
    • Чемпионат Франции: Думбия принес «Реймсу» победу над «Ниццей» и другие результаты
  • 22:37
    • «Севилья» арендовала нападающего «Милана»
  • 21:35
    • «Вулверхэмптон» и «Эвертон» стартовали в АПЛ с боевой ничьей
    Кепа — новый вратарь «Челси» Футбол Цифры трансферного окна в АПЛ. Как вели себя клубы этим летом?Рассматриваем главные цифры минувшего трансферного окна в английской Премьер-лиге 14:280
  • 18:50
    • «Челси» разгромил «Хаддерсфилд Таун»
  • 18:34
    • Тимошинина и Шлейхер завоевали золото ЧЕ-2018 в синхронных прыжках с вышки
  • 18:22
    • ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Енисеем»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие