«Сибирь» на своем поле одолела «Спартак-2»

на своем поле переигралив матче четвертого тура первенства ФНЛ со счетом 1:0 (1:0) .

В составе победителей отличился полузащитник Павел Киреенко, забивший гол в компенсированное время первого тайма. Таким образом, новосибирская команда прервала серию без побед, тянувшуюся девять матчей.

После этого матча «Сибирь» набрала пять очков и поднялась на 11 строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак» с таким же количеством баллов расположился на десятом месте.

В следующем туре «Сибирь» на выезде сыграет с «Мордовией», а «Спартак-2» примет в Москве «Факел». Обе встречи состоятся 8 августа. 0