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    «Сибирь» на своем поле одолела «Спартак-2»

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    «Сибири» на своем поле переиграли «Спартак-2» в матче четвертого тура первенства ФНЛ со счетом 1:0 (1:0) .

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    В составе победителей отличился полузащитник Павел Киреенко, забивший гол в компенсированное время первого тайма. Таким образом, новосибирская команда прервала серию без побед, тянувшуюся девять матчей.

    После этого матча «Сибирь» набрала пять очков и поднялась на 11 строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак» с таким же количеством баллов расположился на десятом месте.

    В следующем туре «Сибирь» на выезде сыграет с «Мордовией», а «Спартак-2» примет в Москве «Факел». Обе встречи состоятся 8 августа. 0

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