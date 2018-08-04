«Сибирь» на своем поле одолела «Спартак-2»

Фрагмент матча
ФК «Спартак»
В составе победителей отличился полузащитник Павел Киреенко, забивший гол в компенсированное время первого тайма. Таким образом, новосибирская команда прервала серию без побед, тянувшуюся девять матчей.
После этого матча «Сибирь» набрала пять очков и поднялась на 11 строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак» с таким же количеством баллов расположился на десятом месте.
В следующем туре «Сибирь» на выезде сыграет с «Мордовией», а «Спартак-2» примет в Москве «Факел». Обе встречи состоятся 8 августа. 0