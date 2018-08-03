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    Гончаренко не считает уход Березуцких и Игнашевича поводом для паники

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал омоложение своей команды, подчеркнув, что трудности его не пугают.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко
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    «Этим летом у нас обновляется вся команда. Давайте начнем с обороны. Ушли братья и Игнашевич, пришли Чернов, Магнуссон и Бекао. По количеству получается одно и то же. Что по качеству? Пока мы присматриваемся, делаем выводы, как лучше использовать сильные стороны наших защитников с максимальной пользой.

    Понятно, что команду покинули защитники высочайшего уровня — достаточно вспомнить, сколько титулов выиграл с ними ЦСКА. Сейчас их нет среди нас, но это вовсе не повод для паники. Еще раз скажу: трудности меня не пугают. Надо работать и смотреть только вперед.

    Из полузащитников ушли Вернблум, Натхо, Миланов. Теперь будет сложнее, ведь команду покинул еще и Головин. Он давал команде движение, выносливость, помогал обороне и при этом был нацелен на созидание. Безусловно, такого футболиста очень сложно заменить. Как, впрочем, и Витиньо, который покинул клуб после Суперкубка России. В атаке с уходом Мусы мы можем потерять в скорости. Стараемся урегулировать этот момент.

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    • Помнится, в последние годы то и дело говорили, что у нас команда старая, и вот теперь она резко помолодела. В любом коллективе важную роль играют опытные футболисты, не сомневаюсь, что так будет и у нас. Акинфеев, Фернандес, Щенников, Набабкин, тот же Магнуссон, которого также можно назвать достаточно опытным игроком.

    Мы строим новую команду и должны сделать ее боеспособной. Возможно, не всегда станем отталкиваться от своей игры, но в главном болельщики могут быть полностью уверены: команда в каждом матче оставит все силы на поле и сделает всё, чтобы добиться положительного результата», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. 0

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