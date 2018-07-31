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    Российский форвард перешел в клуб второй бундеслиги

    Трансферы Герта Зенит
    Российский нападающий Максимилиан Проничев перешел из берлинской «Герты» в клуб второй немецкой бундеслиги «Эрцгебирге» на правах аренды.

    Максимилиан Проничев (в центре)
    Максимилиан Проничев (в центре)
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    20-летний форвард будет выступать за команду до конца сезона-2018/19.

    «Проничев из тех нападающих, которые очень опасны у ворот соперника и имеют высокую эффективность. Хотим сделать так, чтобы он как можно быстрее адаптировался в команде», — приводит слова тренера официальный сайт «Эрцгебирге».

    Проничев с 2015 по 2017 год находился в системе «Зенита». За это время форвард провел лишь несколько матчей за вторую команду питерцев.

    В минувшем сезоне Проничев провел за «Герту-2» в Северо-восточной региональной лиге 19 матчей, в которых забил 15 мячей. 0

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