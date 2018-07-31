Российский форвард перешел в клуб второй бундеслиги

Российский нападающийперешел из берлинскойв клуб второй немецкой бундеслигина правах аренды.

Максимилиан Проничев (в центре) twitter.com/FCErzgebirgeAue 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

20-летний форвард будет выступать за команду до конца сезона-2018/19.

«Проничев из тех нападающих, которые очень опасны у ворот соперника и имеют высокую эффективность. Хотим сделать так, чтобы он как можно быстрее адаптировался в команде», — приводит слова тренера официальный сайт «Эрцгебирге».

Проничев с 2015 по 2017 год находился в системе «Зенита». За это время форвард провел лишь несколько матчей за вторую команду питерцев.

В минувшем сезоне Проничев провел за «Герту-2» в Северо-восточной региональной лиге 19 матчей, в которых забил 15 мячей. 0