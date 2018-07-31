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    Головин не попал в заявку «Монако» на матч за Суперкубок Франции

    Суперкубок Франции Футбол Франции ПСЖ Монако
    Тренерский штаб «Монако» во главе с Леонарду Жардимом объявил заявку на матч за Суперкубок Франции.

    Александр Головин
    Александр Головин
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    В список игроков, которые смогут выйти не поле против ПСЖ, не вошли российский новичок команды Александр Головин и капитан клуба Радамель Фалькао, сообщает пресс-служба монегасков.

    «Монако» заявил на встречу за Суперкубок следующих футболистов:

    вратари: Диего Бенальо, Сейду Си, Альваро Фернандес;
    защитники: Антонио Баррека, Камиль Глик, Жемерсон, Ронаэль Пьер-Габриэль, Андреа Раджи, Жюльен Серрано;
    полузащитники: Жан-Эд Аолу, Самюэль Грансир, Жорди Мбула, Роберт Наварро, Кевин Н`Дорам, Жудилсон Пеле, Маркуш Лопеш, Юри Тилеманс;
    нападающие: Кейта Бальде, Софиан Диоп, Виллем Геббельс, Стеван Йоветич, Мусса Силла.

    Поединок ПСЖ — «Монако» состоится 4 августа в китайском Шэньчжэне. 0

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