Головин не попал в заявку «Монако» на матч за Суперкубок Франции

Александр Головин
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В список игроков, которые смогут выйти не поле против ПСЖ, не вошли российский новичок команды Александр Головин и капитан клуба Радамель Фалькао, сообщает пресс-служба монегасков.
«Монако» заявил на встречу за Суперкубок следующих футболистов:
вратари: Диего Бенальо, Сейду Си, Альваро Фернандес;
защитники: Антонио Баррека, Камиль Глик, Жемерсон, Ронаэль Пьер-Габриэль, Андреа Раджи, Жюльен Серрано;
полузащитники: Жан-Эд Аолу, Самюэль Грансир, Жорди Мбула, Роберт Наварро, Кевин Н`Дорам, Жудилсон Пеле, Маркуш Лопеш, Юри Тилеманс;
нападающие: Кейта Бальде, Софиан Диоп, Виллем Геббельс, Стеван Йоветич, Мусса Силла.
Поединок ПСЖ — «Монако» состоится 4 августа в китайском Шэньчжэне. 0